O histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras ve "análoga" a "loita na clandestindad" da súa xeración "baixo o franquismo" co labor dos movementos actuais de "unidade popular" representados nas mareas municipalistas. "Hoxe non hai que estar na clandestinidade pero temos que organizarnos para derrocar a un réxime corrupto e podrecido cun monarca tan facha como os que lles rodean", sinalou.

Beiras, Villares e Senra en Marín | Fonte: Europa Press

Durante a súa participación no acto de celebración do segundo aniversario da chegada da Marea Veciñal de Marín á Corporación Municipal, Beiras advertiu que "con este réxime non pode haber liberdades", polo que apelou a establecer unha situación onde primen "os dereitos e as liberdades" e onde "a ética estea por diante da política" tanto no "combate" a nivel local, como autonómico, estatal e europeo.

O dirixente de Anova e En Marea criticou que na actualidade o panorama político está "enmierdado" por casos como os de Rodrigo Rato, Miguel Blesa, Ignacio González ou o exfiscal xefe Anticorrupción Manuel Moix. "Funciona como os xuíces e fiscais das películas do cinema negro norteamericano sobre a Lei Seca en Chicago", equiparou.

SAQUEO

Neste sentido, o portavoz de En Marea no Parlamento galego, Luís Villares, criticou o "saqueo do que é de todos" e reivindicou o "dereito a defender" os servizos públicos que no PP "non saben xestionar e por iso privatízanos". Na súa intervención, na Alameda Rosalía de Castro de Marín, Villares referiuse a as mareas municipalistas como "a aposta do ben común ao servizo da cidadanía".

Entre as iniciativas recentes impulsadas no Congreso, Villares destacou a relacionada co uso civil das instalacións da Escola Naval Militar -que actualmente benefician a unha "elite"- para que "todos os cidadáns poidan acceder" ao recinto.

En canto ao Parlamento galego, En Marea reclamou melloras nas prestacións do centro de saúde desta localidade. Ademais, esixiu a marcha "inmediata" de Ence da ría de Pontevedra.

Tamén resaltou a capacidade de En Marea para facer unha "política distinta" á do PP, partido ao que acusou de "establecer mecanismos legais para evitar que se visualice a alternativa" que representa En Marea, segundo Villares, mesmo nas localidades onde goberna.

DERROGACIÓN DO DECRETO DA ESTIBA

Pola súa banda, a deputada no Parlamento Europeo, Lida Senra, defendeu a derrogación do decreto sobre a estiba porque "a súa finalidade é pór na rúa a traballadores con dereitos para substituílos por traballadores contratados de novo sen dereitos". Tamén criticou que esta medida supón "entregar os portos do Estado español ás multinacionais da estiba".

Ademais, avanzou que a próxima semana na ONU celebrarase unha conferencia de alto nivel que afectará o futuro dos océanos, en tanto se porán sobre a mesa asuntos como a explotación "a saco" dos recursos mineiros nos fondos oceánicos, as prospeccións petrolíferas e outras obras de infraestruturas que van empeorar " a situación do medio ambiente e a mortaldade dos recursos pesqueiros" que despois "hipocritamente", segundo Senra, achácase ao sector.

No ecuador do presente mandato, Lidia Senra denunciou as medidas implantadas desde os partidos maioritarios para "limitar" as emendas, as preguntas e as iniciativas que poden impulsar os grupos pequenos co obxectivo de "evitar que se escoite alí a voz das clases traballadoras".

A eurodeputada galega precisou que polo menos un 80 por cento das políticas que "afectan no día a día" da cidadanía decídense no ámbito europeo, aínda que "non interesa que se debatan". Como exemplo, citou a normativa que rexe o sector lácteo, cos votos "a favor" do PP e do PSOE e dos que "agora ninguén se acorda".