Santiago Lopo, María Canosa e Manuel Lourenzo fanse cos Premios Xerais 2017

Santiago Lopo, María Canosa e Manuel Lourenzo fixéronse cos Premios Xerais 2017, que este sábado deu a coñecer o fallo da edición deste ano na Illa de San Simón --Redondela (Pontevedra)--, segundo informou a propia editorial.

Santiago Lopo | Fonte: Galaxia

A XXXII edición do Premio Merlín de Literatura Infantil recaeu en María Canosa (Cee, 1978) con 'Muriel', que foi elixida os membros do xurado entre 35 obras e que está dotado por 10.000 euros.

Canosa é licenciada en Enxeñaría de Camiños, Canles e Portos aínda que leva moito anos dedicándose á literatura. Columnista e colaboradora en varios medios de comunicación, conta cunha ampla obra narrativa infantil e xuvenil.

A súa obra 'Muriel' naceu, segundo a súa propia autora, "da necesidade de dar voz á simpleza e complexidade simultánea de espir os sentimentos" a través dunha historia na que "a amizade e unha simple botella de leite" une aos protagonistas que pasan polas páxinas deste libro.

Pola súa banda, o catedrático de Lingua galega Manuel Lorenzo (Vilaboa, 1955) recibe o Premio Jules Verne de Literatura Infantil na súa novena edición pola súa obra 'Ceiba de luz'.

Manuel Lourenzo publicou a súa primeira obra en 1991 con 'Algúns outros' e ao longo destes anos recibiu numerosos galardóns como o Premio Carvalho Calero, o Premio Café Dublín, o Merlín ou o Blanco Amor de Novela, entre moitos outros.

'Ceiba de luz' conta a historia dun grupo de estudantes da Universidade de Salamanca que, tras atopar unha pequena figura humana nunha tenda de antigüidades, organizan unha expedición para alcanzar o mítico Eldorado a través da selva amazónica de Perú, onde convivirán cos poboadores da antiga cidade de Haripari.

Por último, o xurado da XXXIV edición do Premio Xerais de Novela --dotado, do mesmo xeito que os outros dous galardóns con 10.000 euros-- seleccionou a obra 'A arte de trobar' do profesor de francés Santiago Lopo.

Lopo (Vigo, 1974) iniciouse na literatura coa tradución de guións cinematográficos en inglés para televisión. Tras isto, publicou na revísta 'Unión Libre' e xa escribiu un total de cinco novelas --'Game Over', 'Peaxes', 'Hora Zulú', 'A diagonal dúas Tolos' e 'A voz das Nereidas'.

A novela 'A arte de trobar' ambiéntase no século XIII, marco do encontro entre a lírica provenzal e a galega, esta en a súa época de máximo esplendor, a través de varios personaxes co Camiño de Santiago como fío condutor.