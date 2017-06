Eva Solla foi elixida este sábado a última hora da tarde nova coordinadora nacional de Esquerda Unida na XII Asemblea Nacional da formación. Deste xeito, a viguesa releva á ferrolá Yolanda Díaz, quen dirixiu o partido en Galicia durante 12 anos.

A deputada de En Marea e membro de EU Eva Solla | Fonte: Europa Press

En concreto, a candidatura proposta, liderada por Eva Solla, obtivo o 100 por cento dos votos emitidos positivos; o documento político, o 95; e o informe de xestión, o 85.

Un total de 250 delegados e 50 invitados, así como diferentes movementos e organizacións sociais, participaron nesta XII Asemblea Nacional da formación, que se celebrou baixo a lema 'A Forza das Ideas'.

"Asumo con alegría e con moita responsabilidade este novo traballo desde a dirección de Esquerda Unida, na que me acompañarán moitos compañeiros e compañeiras valiosos da organización", manifestou a nova coordinadora nacional, quen asegurou que os participantes nesta Asemblea Nacional tiveron "un debate produtivo, sereno, tranquilo e fraterno".

A continuación, admitiu que, nos próximos anos, queda "moitísimo traballo por facer": "Temos unha idea ou formulación inicial que pasa por recuperar ese traballo de rúa, o traballo nos movementos sociais e co resto de colectivos agredidos. Un traballo de acompañamento dos concelleiros e concelleiras que temos por toda Galicia, por esa base que é o municipalismo", explicou.

En palabras de Eva Solla, tamén deputada de En Marea no Parlamento galego, "agora ábrese un tempo fundamental": "A nova executiva que elixiremos nestas semanas ten retos moi importantes que afrontamos con alegría, con ganas de comezar e con moita forza".

"ILUMINAR O CAMBIO"

Pola súa banda, o coordinador federal de Esquerda Unida, Alberto Garzón, recoñeceu que esta formación "soubo superar dificultades e foi capaz de construír, con humildade, espazos de confluencia e unidade que permitiron iluminar o cambio en moitas cidades": "E esperemos que pronto no resto do Estado", apostilou.

"Esta filosofía é a que tentamos trasladar no resto do Estado e a que imos manter con direccións renovadas e, para lograr esta transformación social do noso país, precisamos contar con moita máis xente, partidos e organizacións aliadas, aínda sabendo que sen Esquerda Unida ese cambio non vai se é posible, polo que reivindicamos a fortaleza da nosa organización e a adaptación a uns tempos onde é preciso unha esquerda organizada", defendeu.

En referencia á unidade popular, Garzón destacou que precisamente foi Esquerda Unida a que "iluminou o camiño no resto do Estado": "Un camiño que non é sinxelo, pero demostra que, cando estamos convencidos do que facemos, con perseveranza, acaba saíndo ben", opinou.

E é que, denunciou, España é un país "corrompido polo PP" e, por iso, é necesaria "unha esquerda forte": "E, para tela, ten que contar coa nosa filosofía", aseverou.

"ENORMES RETOS"

Pola súa banda, a coordinadora nacional saínte e deputada de En Marea no Congreso, Yolanda Díaz, destacou que "hoxe é un día de satisfacción, de tranquilidade e de alegría": "Esquerda unida ten enormes retos para construír, non soamente un movemento popular, senón tamén para traballar por unha maioría social", aseverou.

"Estamos a facer o que temos que facer e fomos case adiantados cando arrincamos no Teatro Principal de Vigo, en 2010, con esa chamada á unidade popular naquel momento, que foi arriscada, pero sen estes pasos hoxe non sería posible camiñar neste novo tempo político e facendo historia", remarcou.

Na súa intervención, Rubén Pérez destacou que esta Asemblea Nacional non foi "unha máis": "É unha asemblea dunha organización moi madura en Galicia despois de anos de travesía no deserto; dunha organización con moita presenza política e institucional; e con futuro", asegurou.

Así mesmo, destacou a "gran importancia" da presenza de máis de 20 colectivos de todo tipo, como organizacións sociais e comités de empresa.

RESOLUCIÓNS APROBADAS

Durante a Asemblea Nacional acordáronse unha serie de resolucións que representan a "esencia" do ideario de Esquerda Unida como organización que "defende á clase traballadora mediante a aplicación de políticas de esquerda, rupturista e transformadora".

Varias foron as temáticas que abarcaron as 13 resolucións aprobadas: desde "a necesidade dun novo marco lexislativo para a recuperación da memoria democrática en Galicia, ata a defensa da filosofía no sistema educativo público".

COORDINADORA DE EN MAREA

En contraposición con Yolanda Díaz, Eva Solla mostrouse máis conciliadora ao ser preguntada polo traballo da actual coordinadora de En Marea. En concreto, a ferrolá apostou pola "pluralidade" no seo de En Marea e opinou que "o resto son fórmulas excluíntes que non axudan a sumar", en clara alusión á coordinadora encabezada por Luís Villares.

Pola súa banda, Eva Solla precisou que "non é tanto un valor de número", é dicir, de "cantas persoas de Esquerda Unida deben de estar nos lugares", senón de "a capacidade e das propostas" que ten esta formación.

É máis, a nova coordinadora nacional de Esquerda Unida, que acompaña a Luís Villares no grupo parlamentario de En Marea, remarcou a "aposta inequívoca" da formación que desde este sábado dirixe pola confluencia. "Independentemente das críticas que xa fixemos en moitas ocasións de como fora nos últimos meses o proceso de En Marea", indicou.