Colectivos ecoloxistas esixen que se paralice a expansión do eucalipto cunha plantación simbólica en Pontevedra

A Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) de Pontevedra, a Federación Ecoloxista Galega, a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA) e Cousa de Raíces converteron simbólicamente a Praza da Ferrería de Pontevedra nunha plantación de eucaliptos para esixir á Xunta un Plan Forestal Galego "que favoreza a redución ao mínimo dos cultivos" desta especie que, tanto na súa variedade "nitens" como "globulus" deberían formar parte do Atlas de Especies Invasoras, segundo estas entidades.

Plantación simbólica de eucaliptos en Pontevedra | Fonte: Europa Press

Con esta acción reivindicativa, a poucas horas de celebrarse a 'Marcha contra Celulosas' que organiza anualmente a APDR e en vésperas do Día Mundial do Medio Ambiente que se conmemora o 5 de xuño, ante esta "treboada ecoloxista perfecta", como a cualificou ADEGA, os colectivos ambientais reclaman un Plan Forestal que "fomente a silvicultura de madeiras de calidade autóctonas" e que "rexeite os monocultivos enerxéticos baseados no eucalipto".

"Converten os nosos montes nunha fábrica de combustible proclive aos incendios", argumentaron.

Na lectura do manifesto, o presidente da Mancomunidade de Montes de Pontevedra, Iván Pérez, tamén reclamou a "retirada total do eucalipto de todos os espazos de Galicia que teñan algunha figura que implique protección ambiental e formacións a conservar". Así, cualificou de "alarmante" a presenza desta especie no Parque Natural das Fragas do Eume, as Gándaras de Budiño, a Serra do Careón ou o Lugar de Interese Comunitario do Río Lérez.

Os organizadores desta protesta criticaron que a Administración "siga favorecendo" a proliferación de eucaliptos pese ao "dano ambiental e social" da súa expansión "para favorecer os intereses de Ence", concedéndolle unha prórroga de 60 anos á concesión dos terreos que ocupa en Lourizán.

Ademais, cualificaron á Xunta de ser "feroz defensora da permanencia de Ence na ría", ao que se suma a "expansión e abaratamento da materia prima" para a elaboración de pasta de papel, en alusión ao eucalipto.

Ao tachar de "irresponsable e destrutiva" a política forestal do Goberno galego, demandaron como alternativa a "paralización da expansión dos monocultivos" e que se prohiba a súa plantación "en terreos con outros usos".

"PADRIÑO"

Pola súa banda, o portavoz de Enerxía e Cambio Climático de Adega, Fins Eirexas, acusou ao PP de ser o "padriño político" do eucalipto. "Ence e o PP son a mesma cousa", engadiu Eirexas, censurando que entre a empresa e o partido "non se pode falar de portas giratorias, senón de arcos de triunfo por onde entran e saen exministras e exconselleiros".

Fins Eirexas apostou por "cambiar" a tendencia na que "a política forestal da Xunta deséñaa Ence". Tamén desconfiou do borrador do Plan Forestal ao atribuírlle un efecto "catastrófico" á anterior lei de 1993 que "foi responsable da eucaliptización masiva" actual, na que a masa de eucalipto alcanza o medio millón de hectáreas cando con vistas "a 2025 falábase dun máximo de 240.000".

"Non podemos esperar que vaian facer outro Plan Forestal oposto", alertou o portavoz de Adega, que sospeita da futura normativa como unha "escusa para eucaliptizar o interior das provincias de Lugo e Ourense que faltan".

Por iso, Eirexas teme que, nun prazo de 10 ou 15 anos Ou Courel e Os Ancares, aos que se referiu como "o corazón do bosque autóctono, estean eucaliptizados", algo que "non pode ser".

Ademais de reivindicar a protección dos bosques autóctonos para os que "o eucalipto é todo menos unha oportunidade", Eirexas destacou que a cidadanía --tanto urbana como rural-- está "cada vez máis sensibilizada" contra a presenza desta especie.

Así, desde 2013, Adega presentou unhas 1.100 denuncias contra plantacións ilegais de eucalipto, das cales a súa orixe proviña de particulares do medio rural. "As persoas do medio rural non queren eucalipto, só que non lles queda outro remedio porque están precarizados", concluíu.