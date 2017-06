A Xunta e a Fundación Juana de Vega impulsan un proxecto de investigación para a mellora xenética do carballo

A Consellería do Medio Rural e a Fundación Juana de Vega colaboran nun proxecto de investigación para a mellor xenética do carballo galego co obxectivo de "fomentar a posta en valor" da especie e promover o seu uso e aproveitamento.

Segundo informou este sábado a Xunta nun comunicado, a iniciativa desenvólvese desde o ano 2015 e "xa está a dar froitos". O Centro de Investigación Forestal de Lourizán, en Pontevedra, acolleu este sábado unha reunión de traballo para facer un seguimento deste proxecto.

O obxectivo da iniciativa é continuar coa instalación de "varios rodales selectos de titularidade pública" de face ao ano 2018 para "constituír unha auténtica reserva xenética de carballo" na xeografía galega.

Ademais, outro dos fins que persegue o proxecto é "manter a diversidade do Quercus robur en Galicia creando plantacións con maior variedade e xuntando materiais xenéticos de diferentes procedencias xeográficas dentro da mesma zona climática".