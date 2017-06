O Porto de Vigo acolle o martes o embarque de vehículos e material militar para unha operación da OTAN en Letonia

O Porto de Vigo acollerá o vindeiro martes, día 6 de xuño, o operativo de embarque de vehículos e material militar que se empregarán na operación da Organización do Tratado do Atlántico Norte (OTAN) 'Presenza Avanzada Reforzada', que se desenvolverá en Letonia.

Segundo informou o Ministerio de Defensa, sobre as 9,30 horas arrincará no peirao do Arenal de Vigo o embarque de material loxístico de apoio e de máis dun centenar de vehículos, entre eles elementos acoirazados e mecanizados de tipo Leopardo 2E e vehículos de combate Pizarro, que España despregará "por primeira vez" en misións no exterior.

Así mesmo, nesta operación está previsto que participen 300 militares españois, dos que 100 pertencen á Unidade Loxística (ULOG) da Operación, con sedes en Valladolid, Madrid, Zaragoza e Badaxoz.

O continxente español encadrarase nun batallón que liderará Canadá e cuxa base se emprazará na cidade de Adazi, próxima a Riga. Ademais dos canadenses e españois, no despregamento participarán tamén efectivos dos exércitos de Italia, Eslovenia, Polonia e Albania.