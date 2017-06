O 'cava' terá que agardar

Comezou o Breo o curso con ilusión, case que como todos os anos, e tamén como cada ano..., a liga pon a cada un no seu sitio. Sen lugar a dúbidas, o equipo fixo un baloncesto moi vistoso, do mellor que se lembra polo Pazo, e fixo soñar en moitos momentos da liga. O seareiro breoganista, que rapidamente se ilusiona, soñaba xa co ascenso dende as primeiras xornadas. E non faltou tanto para conseguilo pola vía directa. Este equipo, co seu talento, estaba feito para acadalo na liga regular. Os play-offs non se deron ben.

Os celestes celebran co Pazo o pase a semifinais tras gañar a Palma. | Fonte: @CBBreogan

Pero tamén na liga regular vimos os seus puntos débiles. Falta de consistencia, de dureza tanto física como mental, e equipos que espremendo os seus recursos nos deron reveses inesperados, como foron Huesca e Araberri, ou a dolorosa derrota en San Sebastián cando tiñamos o primeiro posto ao noso alcance. E estes problemas, xunto a ausencia de Michael Fakuade (ata que punto se xestionou ben a súa doenza?), a dureza e esixencia dos play-offs deixáronnos fora. Primeiro tocou sufrir contra Palma, e de que xeito, e logo Burgos non tivo piedade con ese 0-3, con dúas derrotas no Pazo incluídas.

Quedan na nosa retina grandes momentos para a lembranza, como o récord de Cáceres (63 puntos de diferenza), o espectacular partido contra Leyma Coruña ou o intenso derbi ante COB, entre outros. Quedan uns xogadores que se implicaron no proxecto e aos que moitos queremos ver de novo o ano que ven ca camisola celeste, cando menos tentando manter a base nacional e algún dos foráneos. E todo parece indicar, agás sorpresa, que dirixirá a nave un ano máis Natxo Lezkano, adestrador que coñeceu o que é o Breogán de preto e a bo seguro vai querer corresponder a tan grande afección. Esta vez contará con máis tempo para afrontar con garantías a tempada e poder levar a cabo o seu proxecto.

No deportivo, por tanto, obxectivo acadado na denominada tempada de transición. Non podemos falar dunha tempada sobresaínte, posto que para Breogán sempre hai obxectivos moi ambiciosos. O que algúns se preguntan é… se este foi un ano de transición, cal é o obxectivo do ano que ven? Compre lembrar que non hai moito había planteis armados con ata tres xogadores procedentes do Estudiantes de Lugo da EBA.

Queda tamén un aumento significativo da masa social, concretándose nun maior número de socios. Pero nisto hai que facer un inciso: a masa social non comezou a medrar este ano. Tocou fondo non hai moito, e hai dous anos o equipo liderado por Álex Llorca comezou a rescatar a paixón polo Breo en toda a cidade.

Rematou a tempada no deportivo, pero ven agora o tempo do extra deportivo, ca xunta extraordinaria que terá lugar probablemente en xullo, e onde sempre se xogan encontros moi importantes. Foi un bo ano tamén neste eido, ca modernización do club, actos moi emotivos, e demais, e con algunha cousa a mellorar tamén, por que non dicilo. Pero todo isto queda para outro episodio.

A gran magoa é que un ano máis Miguel terá que agardar para abrir o cava que Julio lle confiou. Pero chegará ese día. E cando chegue…

Artigo de Alberto López Muñiz (@AlberteLpz)