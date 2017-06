Un incendio nun vertedoiro en Monforte de Lemos e outro nunha vivenda de Moraña sáldanse sen danos persoais

Lixo e cascallos arderon este sábado a última hora da tarde nun incendio rexistrado en Monforte de Lemos (Lugo). En concreto, o lume produciuse nun vertedoiro do termo municipal lucense.

Foi un particular quen alertou do ocorrido ao 112 Galicia ás 20:40 horas. No seu relato, indicou que vía saír moito fume negro pola parte de atrás da antiga chacinería.

Nese momento, o persoal do CAE 112 Galicia informou o incendio á Policía Nacional, á Garda Civil, aos Bombeiros de Monforte e a Protección Civil. Finalmente, o lume quedou controlado.

Os efectivos de emerxencias regresan este domingo pola mañá ao momento para remover a terra.

INCENDIO EN MORAÑA

Por outra banda, un incendio declarado este sábado pola noite nunha vivenda de Moraña (Pontevedra) provocou danos materiais no seu interior.

En concreto, ardeu unha habitación por completo, onde había mobles e roupa. Os feitos ocorreron na parroquia de San Lourenzo de Moraña, no lugar de Soar. Foi un veciño dos propietarios do inmoble alertou ao 112 Galicia ás 0:30 horas.

Enseguida, desde o Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia pasouse o aviso a Protección Civil, aos GES da Estrada, aos Bombeiros de Vilagarcía e á Garda Civil.

O 112 Galicia informou o incendio, tamén, aos Bombeiros de Pontevedra. Os habitantes da casa, que non sufriron ningún dano, foron trasladados a un hotel de Caldas.