Jorge Suárez, rexedor de Ferrol, considera que espera "un cambio de modelo" de En Marea para volver conectar coa xente.. "Foi un candidato acertado", di de Luís Villares, ao tempo que recoñece que "debe ser moi difícil xestionar un espazo tan plural".

Jorge Suárez, alcalde de Ferrol | Fonte: pablolorosa.com

"Non son ninguén para dar leccións, pero en (a asemblea fundacional de) Vigo alcanzáronse uns consensos" e a configuración actual "non responde ao aprobado", indicou. Ademais, explicou que se Villares "se equivoca" existen foros para emendar as súas decisións. "Xa se endereitará o rumbo nos plenarios", expresou un mes e medio antes de que se celebre o próximo conclave que reunirá a todas as sensibilidades da formación.

Tamén se mostrou crítico coa imaxe que En Marea traslada aos cidadáns. Para o rexedor ferrolán, o partido instrumental está "a cometer erros importantes" ao "repetir estruturas" na súa organización interna que "se corresponden con partidos tradicionais".

"Estamos a decepcionar e non ocupando o espazo que nos corresponde como primeira forza da oposición", manifestou para censurar que En Marea só fale de si mesma e "non estea a chegar" ás rúas.

MOCIÓN DE CONFIANZA

No ecuador do seu mandato á fronte do Concello de Ferrol, Jorge Suárez (Ferrol en Común) considera que unha moción de confianza é "a única maneira" para sacar adiante os que serían os seus primeiros orzamentos municipais tras dous anos gobernando cunhas contas aprobadas polo PP en 2015, polo que avanza que recorrerá a esta fórmula.

Martiño Noreiga, Xulio Ferreiro e Jorge Suárez nun acto de En Marea | Fonte: enmarea.gal

Nunha entrevista concedida a Europa Press, o rexedor da cidade departamental deixou claro que non renuncia a elaborar unhas contas propias a pesar da "situación de precariedade" do seu goberno. En concreto, conta con oito dos 25 edís da corporación (seis de FeC e dous non adscritos), tendo en conta que o PP ten 11 concelleiros, tres o PSOE, dous o BNG e un Cidadáns. Ademais, lembra que esta medida xa foi empregada por homólogos seus, como o alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro.

E é que Jorge Suárez recoñece que gobernar cuns orzamentos elaborados polos populares "xera moitas dificultades de xestión" e, por iso, márcase como reto aprobar este ano uns que lle permitan realizar investimentos e "incorporar novo persoal" ao Consistorio a través dunha oferta pública de emprego.

Ademais, non cre que nin PP nin PSOE vaian dar "un paso á fronte" e ocupar a Alcaldía, posto que os ve inmersos nunha "operación de desgaste" do goberno municipal. "Están a pensar xa en 2019 en lugar de pensar nos veciños de Ferrol", lamenta Suárez, quen denuncia "unha pinza" por parte de populares e socialistas detrás da que só ve "unha clara intención premeditada de bloqueo".

"TERRA QUEIMADA" DE SESTAYO

Despois de que en setembro do pasado ano o Partido Socialista rompese o pacto de goberno que mantiña con Ferrol en Común, Suárez afirma que "non" lle "sorprende" a actitude da líder dos socialistas ferroláns, Beatriz Sestayo. "Era unha persoa que tiña unha traxectoria conflitiva con outros partidos políticos e non digo que fóra a ser previsible, pero non é sorprendente", sinala.

O primeiro edil de Ferrol estende as súas críticas ás persoas que acompañaron á exdiputada autonómica na saída do goberno ao asegurar que "non representan para nada a un partido que é socialista". Por iso, ve "practicamente imposible" un achegamento ao PSOE local mentres "non cambie" a política de "terra queimada" de Beatriz Sestayo.

"O que espero é que unha persoa que non o está facendo ben na cidade deixe correr a lista para que entren persoas con máis capacidade de diálogo, de negociación e máis cabais para que podamos sacar adiante medidas concretas", manifestou. Así, lamenta que, "ao final", "quen paga estas miserias políticas é, en primeiro lugar, a cidadanía e, en segundo, a clase política que acaba desprestixiada".

LOGROS

Na entrevista concedida con motivo do segundo aniversario da súa toma de posesión, Suárez remarcou que o balance do seu goberno, "concellaría por concellaría", "non pode ser outra cousa que bo", a pesar de "todas as dificultades" que atravesou como "a crise interna do PSOE" que "dividiu o grupo en dúas metades" e "dificultou" o seu labor de goberno.

Respecto diso, tras pór en valor que FeC conseguiu dar á cidade "un novo aire, unha nova forma de facer política", reivindicou os "logros" do seu grupo. "Tanto se repetía que non iamos saber xestionar, que eramos unicamente activistas e conseguimos un reto importantísimo", reivindicou, en referencia aos 10 millóns procedentes dos fondos europeos Edusi que "transcenderán" o seu mandato, ao durar ata 2020.

O primeiro edil ferrolán focalizará este diñeiro "nas persoas". Deste xeito, explicou que "unha cantidade importante" vai ir destinada a "diversificar o emprego". "Temos que facer un investimento importante para exceder a crise que hai no sector naval", sinalou. Ademais, indicou que se priorizarán os "plans sociocomunitarios" para "evitar situacións de marxinalidade" en barrios.

REMUNICIPALIZAR?

Aínda que na entrevista concedida a Europa Press recoñeceu que a súa chegada á Alcaldía supúxolle ter que priorizar algunhas cuestións por encima doutras defendidas por Ferrol en Común durante a campaña, deixou claro que "non renuncia" á remunicipalización de servizos. "Gobernar significa priorizar", reflexiona.

"Púxose moito o foco mediático na remunicipalización e, aínda que é algo ao que nunca imos renunciar, creo que cando xera tantas problemáticas, por trabas lexislativas e internas, se cadra hai que desviar a atención cara a outras prioridades como o emprego ou o benestar", apuntou.

Deste xeito, mentres non se logra este fin, avoga por "controlar ás empresas con auditorías públicas" para "garantir que ningún euro dos que achegan os contribuíntes ao orzamento municipal sexa desviado a outros fins distintos que á prestación de servizos". "Ten que quedar claro que nós tampouco somos inimigos acérrimos de todas as empresas, pois xeran emprego", engadiu.

REPETIRÍA COMO CANDIDATO

As "dificultades" que Jorge Suárez se atopa cada día no Concello de Ferrol non lle fan "perder as ganas" de xestionar e "facer o mellor para a cidade". Por iso, aínda que chancea con que se se lle pregunta diante da súa familia "negarao", asegura que "aceptará de bo grado" volver presentarse á Alcaldía si así o decide a candidatura cidadá á que representa.

Neste punto, como se considera "unha persoa que aínda mantén algo de cordura", ve "practicamente inalcanzable" o obxectivo de lograr unha maioría absoluta nunha cidade na que historicamente os gobernos son pendulares. A pesar diso, confía en que FeC e "a esquerda da cidade" repitan a composición das pasadas eleccións e tamén aspira a que PSOE, FeC e BNG poidan "entenderse mellor" para conformar un goberno conxunto que dea solucións á cidade.

PAPEL DE LUÍS VILLARES

Na entrevista, Jorge Suárez tamén se referiu ao papel realizado por Luís Villares á fronte de En Marea. Sobre el, subliñou que lle ten "moitísimo aprecio no persoal e profesional". "Sempre respectarei aos que teñen a valentía de dar un paso á fronte e máis dunha persoa como el, que era un maxistrado que tiña unha vida cómoda", incidiu.

Con todo, a pesar de manifestar que "foi un candidato acertado" e recoñecer que "debe ser moi difícil xestionar un espazo tan plural", considerou necesario buscar "unha solución para volver conectar coa xente que esperaba un cambio de modelo con En Marea".

"Non son ninguén para dar leccións, pero en (a asemblea fundacional de) Vigo alcanzáronse uns consensos" e a configuración actual "non responde ao aprobado", indicou. Ademais, explicou que se Villares "equivócase" existen foros para emendar as súas decisións. "Xa se endereitará o rumbo nos plenarios", expresou un mes e medio antes de que se celebre o próximo conclave que reunirá a todas as sensibilidades da formación.

Tamén se mostrou crítico coa imaxe que En Marea traslada aos cidadáns. Para o rexedor ferrolán, o partido instrumental está "a cometer erros importantes" ao "repetir estruturas" na súa organización interna que "se corresponden con partidos tradicionais".

"Estamos a decepcionar e non ocupando o espazo que nos corresponde como primeira forza da oposición", manifestou para censurar que En Marea só fale de si mesma e "non estea a chegar" ás rúas.