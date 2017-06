O 71% dos galegos apoia unha nova Lei de Benestar Animal, segundo unha sondaxe de Libera

A maioría dos galegos e galegas apoia a creación dunha nova Lei de Benestar Animal, que este martes afronta o seu primeiro debate no Parlamento coa defensa da emenda á totalidade presentada polo PSdeG e na que, entre outras cuestións, exponse a creación dun Observatorio para vixiar o uso de animais domésticos en circos.

A sondaxe, realizado pola Asociación Animalista Libera e a Fundación Franz Weber, realizou un milleiro de chamadas telefónicas de maneira aleatoria, e consistiu en tres preguntas respecto diso de asuntos relacionados co Proxecto de Lei, tal e como precisaron ambas as organizacións nun comunicado.

Na primeira cuestión --Cre que Galicia necesita unha nova Lei de Benestar Animal?--, o 71% das persoas consultadas respondeu afirmativamente, fronte a un 11% que non considera necesario un novo texto e un 18% que non contestaba ou afirmaba non coñecer o asunto.

Neste sentido, a segunda pregunta dos animalistas baseábase na polémica xerada ao redor dun dos novos artigos que inclúe esta proposta lexislativa: Cre que a Lei debe sancionar a quen recolla un animal abandonado?

Esta cuestión, que suscitou un "gran movemento" en redes sociais, devolve un 78% de rexeitamento cidadán, fronte a un 8% que avalaría a prohibición e un 14% que non sabía ou non contestaba.

Finalmente, a última cuestión realizada polas organizacións animalistas ten que ver coa resposta que o Código Penal debe dar aos casos de malos tratos e abandono. Na actualidade, precisou Libera, un caso de crueldade penaríase con ata 1 ano de prisión e a potencial inhabilitación para tenencia, comercio ou profesión relacionada con animais por un máximo de 36 meses.

Sobre este aspecto, a maioría cidadá pide "endurecer os tipos penais", cun 85% a favor, un 5% en contra e un 10% de persoas que non contestaron ou non sabían.

Con estes resultados, desde Libera e FFW mostráronse "bastante satisfeitos" da incidencia que ambos os colectivos tiveron no trámite de emendas dos grupos parlamentarios, "logrando modificacións importantes no articulado da futura lei", apostilaron.

Así mesmo, piden que se avance na redacción daqueles preceptos que "quedan pouco claros ou que poden xerar malestar cidadán e sobre os animais".

Os animalistas consideran que unha nova Lei de Benestar Animal era "unha situación imperativa", despois de "constatar nestes últimos anos o desfasamento normativo dun marco promulgado en 1993 e que adoecía de importantes carencias".