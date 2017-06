Angrois.- Puy cre que corresponde ao Grupo Popular no Congreso a decisión de crear unha comisión de investigación

O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, considera que corresponde ao Grupo Popular no Congreso dos Deputados a decisión de crear ou non unha comisión de investigación sobre o accidente do tren Alvia en Angrois en xullo de 2013, ocasionando a morte a 80 persoas.

Pedro Puy | Fonte: Europa Press

"Esa decisión é unha decisión que lle corresponde tomar ao Grupo Popular no Congreso", defendeu Puy nunha entrevista en RNE recollida por Europa Press, para logo defender a necesidade de que se coñezan as causas do accidente para evitar que se produza un accidente semellante no futuro.

Para iso, remarcou, é "fundamental" que se realice un informe técnico "incontrovertido": "Hai certas dúbidas con respecto ao que se elaborou no seu día, que puxo de manifesto a autoridade ferroviaria europea. Nós, desde que soubemos isto, pedimos un informe técnico que fose incontrovertido", aseverou.

A continuación, fixo fincapé en que hai unha actuación xudicial en marcha que "pode arroxar luz" sobre "como se tomaron algunhas decisións" e sobre "se se axustaron á normativa ou non" debido á capacidade da investigación de "pedir papeis, declaracións e investigar".

"Isto é o fundamental. [...] A comisión política de estudo, en todo caso, de constituírse ten que ser no Congreso", precisou, para logo engadir que na Cámara baixa "unha maioría ampla de deputados" decidiron que "non era o momento para constituíla". "E serán os membros do Congreso quen decidan isto no futuro", engadiu.

HERNÁNDEZ PIDE REFLEXIÓN

Estas declaracións contrastan coas do seu compañeiro de filas Agustín Hernández. E é que o vicesecretario de acción municipal dos populares galegos e portavoz no Concello de Santiago adviertió este xoves que "o Partido Popular debería reflexionar respecto diso do seu posicionamento" sobre a posibilidade de crear unha comisión de investigación no Congreso.

Preguntado por estas declaracións, Puy asegurou que reflexionou "moito" respecto diso: "Dita comisión foi demandada no Parlamento de Galicia. [...] Dado que as competencias e actuacións son de carácter estatal, non hai capacidade de investigar esta cuestión", resolveu, xusto antes de engadir, seguindo este razoamento, que debe ser o PP no Congreso o que tome a decisión.

Cuestionado directamente sobre se el estaría a favor de que se crease unha comisión de investigación na Cámara baixa, rexeitou pronunciarse empregando o seguinte argumento: "Non me gustaría que o PP no Congreso dixéseme que teño que opinar ou facer no Parlamento de Galicia".

"Estamos a dicir claramente (o PPdeG) que se debe facer un novo informe técnico por parte do organismo competente, que é a CIAF en España, e iso non o di o Congreso dos Deputados. Tampouco lle vou a dicir ao Congreso, ao Grupo Popular, o que ten que facer", resolveu.

A continuación, defendeu que o ámbito técnico e xudicial pode arroxar "máis luz" que o ámbito "meramente político". "O cal non quere dicir que, no seu momento, á luz destes informes e da actuación xudicial póidase chegar a algunha conclusión de responsabilidade política, obviamente", finalizou.

ORZAMENTOS XERAIS

Sobre os Orzamentos Xerais do Estado, defendeu que Galicia é "unha das comunidades autónomas que, por habitante, ten máis investimento como, consecuencia das grandes infraestruturas ferroviarias comprometidas polo Goberno".

Preguntado entón polo feito de que houbo partidas orzamentarias para o AVE que non se executaron no seu momento, Puy achacou este feito ao tempo no que o Goberno estatal estivo en funcións. "Se este tipo de obras teñen problemas na súa execución con respecto ao plan porque xorden problemas técnicos [...], (isto) implica que hai que facer modificados, e un Goberno en funcións non pode facelo", argumentou.

Sobre os datos do paro, que no mes de maio situouse por baixo das 200.000 persoas en Galicia, subliñou que a Comunidade leva "tres-catro anos reducindo o desemprego sistematicamente", aínda que recoñece que aínda segue sendo "moi elevado".

DESALOXO DUN LOCAL OKUPA

Cuestionado sobre a manifestación convocada para o día 10 en protesta polo desaloxo dun local okupa e a posterior resposta policial durante unha concentración de repulsa, opinou que "todo o que implica algún tipo de ruptura da convivencia" é algo que, ao seu xuízo, débese "condenar".

No entanto, confía en que a manifestación do día 10 "transcorra dentro das marxes da lei e non se produza ningún incidente".