Ao redor dunhas 500 persoas participaron este domingo nunha concentración na Praza de San Roque da localidade coruñesa de Sada en defensa dos dereitos dos homosexuais e para "dicir non" á homofobia.

Concentración contra a homofobia en Sada | Fonte: Europa Press

Na mañá deste domingo, uns 500 veciños deste municipio coruñés saíron á rúa en resposta á polémica xurdida esta semana tras a publicación do artigo 'La homosexualidad es pecado' na revista da asociación de empresarios de Sada (A Coruña), escrito polo secretario e tesoureiro da entidade, Eduardo Lorenzo.

Na Praza de San Roque concentráronse numerosos veciños convocados polo colectivo 'Sada di non'. No acto tamén participaron o alcalde de Sada, Benito Portela, membros do seu goberno e representantes municipais de PSOE e BNG.

Polo micrófono instalado na praza pasaron varias persoas que esixiron respecto polas persoas homosexuais e reclamaron que tanto o autor do artigo como o presidente da asociación de empresarios de Sada (A Coruña), Bernardo Valiño, pidan desculpas públicas por un texto que xerou unha gran polémica.

O AUTOR NON SE RETRACTA

E é que, o pasado venres tanto Valiño como Eduardo Lorenzo presentaron a dimisión dos seus cargos na patronal de Sada, que se fará efectivo "en breve".

Con todo, ese mesmo día en declaracións a Europa Press, Eduardo Lorenzo indicou que a súa renuncia "non supón unha retractación" polo contido do artigo, á vez que avanzou que "a mediados" da próxima semana publicará un novo texto no que explicará os motivos da súa dimisión.

"Isto non supón unha retractación", sinalou preguntado se se ratifica no contido do artigo e despois de que o presidente dos empresarios de Sada o apoiase. Publicado no 'Mariñán,' editado pola Asociacion de Empresarios, no artigo incluíanse frases como "unha cousa é o homosexual discreto e respectable e outra o maricón ostentoso".