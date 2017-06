Fillas, campioas da Liga Ibérica

Espectaculares as Fillas de Breogán, que tras gañar este ano Liga e Copa galegas, puxeron o colofón a unha brillante campaña revalidando título no Campionato Ibérico de fútbol gaélico. A coruñesa cidade deportiva da Torre acolleu este sábado a final da Liga Ibérica por primeira vez en Galicia, e as anfitrioas, Fillas de Breogán, impúxose na final a Irmandinhas da Estrada 4-5 (17) / 2-3 (9). En categoría masculina, Irmandinhos da Estrada foi segundo, tras caer na gran final contra Madrid Harps, que venceu 3-9 (18) / 0-9 (9).

Fillas de Breogán celebra a vitoria na gran final da Liga Ibérica. | Fonte: @FillosdeBreogan

Fillas de Breogán gañaron todos os seus partidos, catro na fase previa: Pontevedra FG (0-12 / 0-3), Herdeiras de Dhais (2-4 / 0-4), Irmandinhas da Estrada (1-6 / 0-1) e Madrid Harpettes (2-2 / 2-6). Na gran final para revalidar o título, as coruñesas enfrontáronse a Irmandinhas, segundas na fase previa con tres vitorias. Fillas foi superior durante o primeiro tempo (1-4 / 0-2), as estradenses tentaron achegarse no marcador cun gol no arrinque do segundo acto, pero Fillas acabou impoñéndose de xeito claro cun 4-5 (17) / 2-3 (9) para proclamarse campioas Ibéricas.

En categoría masculina, participaron Fillos de Breogán, Estrela Vermelha, Irmandinhos da Estrada e Madrid Harps. Os madrileños gañaron os tres partidos da fase previa e Irmandinhos venceron a Fillos de Breogán por un apertado 2-6 / 2-8 e a Estrela Vermelha por 1-7 / 3-6. Na gran final, superioridade de Madrid Harps ante Irmandinhos e vitoria por 3-9 / 0-9.

Na entrega de trofeos estiveron presentes, José Manuel Sande, concelleiro de Cultura e Deporte da Coruña, e David Cooney, embaixador de Irlanda en España. As dúas finais foron emitidas polo segundo canal da TVG.