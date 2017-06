O viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, admitiu que existe "marxe de mellora" no camiño para "ser unha ferramenta útil e ter un discurso de ruptura, que é o que demanda a xente". "Sempre se pode mellorar e non é fácil", apostilou.

Antón Sánchez, cabeza de lista da única candidatura para Anova | Fonte: Europa Press

O obxectivo de En Marea é, tal e como explicou nunha entrevista en Cadea Ser, "traballar por reflectir no Parlamento o que sente a sociedade fóra": "Unha sociedade que está farta dun modelo no que se nos di que saímos da crise cando os que causaron a crise son os que saen fortalecidos".

Antón Sánchez explicou que as últimas derrotas fronte ao PP a nivel estatal e en Galicia crearon "certo desánimo", pero animou a seguir combatendo "o réxime" porque, na súa opinión, está a comprobarse de novo que está "podre e corrupto".

Sobre o Goberno de Alberto Núñez Feijóo, non considera que estea a ser "un paseo" para o presidente, cuxa labor está a ser, ao seu xuízo, "moi negativa para os galegos". Como exemplos, cita os Orzamentos Xerais do Estado, que certifican, asegurou, que Feijóo "é un cero á esquerda", como tamén se comproba, engadiu, co "ninguneo" do acordo parlamentario para o traspaso da AP-9 e co "incumprimento" dos prazos da alta velocidade.

DEBATE PARA FORTALECER EN MAREA

Antón Sánchez non pecha a porta ao debate sobre o liderado de En Marea no plenario do mes de xullo, aínda que considera que non se trata dun mero asunto "nominal", en referencia ao liderado do portavoz Luís Villares. Cre que o debate é un valor intrínseco da formación, aínda que matiza o seguinte: "A xente, o que espera de nós, é que nos ocupemos dos problemas e que dediquemos a iso nosas enerxías, sempre tratando de que En Marea salga reforzada".

Sobre as relacións co resto de partidos da oposición, e en concreto co PSdeG, o viceportavoz parlamentario de En Marea entende que a vitoria de Pedro Sánchez nas primarias do Partido Socialista é "unha boa noticia para axuntar unha alternativa ao PP no Congreso dos Deputados". "E espero que tamén no Parlamento", engadiu.

En clave municipal, o viceportavoz parlamentario de En Marea cre que hai "un certo desprezo" polos gobernos das mareas que, na súa opinión, só demostra que o PP e outras forzas das cidades senten "ameazadas": "(Trátase de) gobernos independentes sen hipotecas nin débedas, que son libres para decidir. Por iso é polo que desde o primeiro minuto practicasen un acoso e derriba do que están a saír airosos".

Como exemplo dese "desprezo", mencionou o ocorrido en Santiago, onde o alcalde, Martiño Noriega, non foi avisado por parte da Delegación do Goberno do desaloxo dun edificio okupado.