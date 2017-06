Cancela pídelle a Pachi Vázquez que acate o que decide a militancia

A presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, analizou a situación do seu partido logo das primarias que situaron a Pedro Sánchez como novo secretario xeral. Por iso, e a dúas semanas do Congreso Federal que ratificará a Sánchez nese cargo, a deputada galega chamou aos militantes socialistas a "respectar o resultado" das primarias e adicar os seus esforzos a "sumar".

A presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela | Fonte: Europa Press

Así, confesa sentirse "fortalecida polo proceso de participación democrática exemplar que acaba de demostrar o Partido Socialista", aínda que matiza que "nunca" entendeu os procesos internos do partido "en clave persoal".

En todo caso, emprazou ao exsecretario xeral do PSdeG Pachi Vázquez, que se amosou moi crítico cos resultados das primarias, a asumir o resultado das primarias na súa provincia, Ourense. "O que aconteceu en Ourense é evidente. Nun momento había unha posición maioritaria que representaban unhas persoas. Agora existe outra posición maioritaria que representan outras".

ALVIA

Por outra banda, sinalou a necesidade de "priorizar ás vítimas" do Alvia, aínda que negou que o seu partido cambiase de postura nos últimos tempos respecto da creación dunha comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas sobre o accidente de Angrois que custou a vida a 80 persoas.

Cancela, nunha entrevista este domingo na Radio Galega, incidiu en que o PSOE sempre defendeu que dita investigación debía desenvolverse no Congreso, á vez que chamou a "abrir unha etapa de normalidade e transparencia" ao redor desta cuestión.

Con todo, responsabilizou aos deputados de En Marea nas Cortes --integrados no grupo parlamentario de Unidos Podemos-- do fracaso da creación da comisión de investigación sobre Angrois durante a pasada lexislatura.

"Cando foi a lexislatura curta no Congreso estivemos a piques de chegar a un acordo maioritario para poder solicitar esa comisión de investigación pero foi pola redacción dunha frase onde neste caso Podemos, en concreto En Marea, non quixo chegar a ese acordo. E foi unha mágoa porque xa entón o puidemos alcanzar", aseverou.

Logo de que noutra entrevista radiofónica emitida a pasada semana realizara un chamamento a "endurecer o discurso" no grupo parlamentario do PSdeG-PSOE na Cámara galega, Cancela realizou "unha valoración excelente" do traballo dos socialistas galegos e o seu portavoz, Xoaquín Fernández Leiceaga. Este domingo, Pilar Cancela expresou que, na súa opinión, Leiceaga está "a facer un traballo excelente no grupo parlamentario".

CONGRESO PSDEG

Por outra banda, a actual presidenta da xestora e coordinadora dos deputados socialistas galegos no Congreso volveu deixar a porta a presentarse como candidata á Secretaría Xeral do PSdeG no congreso que a formación expón celebrar antes de final de ano tras case 15 meses de interinidade.

"A verdade é que non é unha decisión que tomase en absoluto. Creo que estas decisións sempre teñen que ser colectivas e teñen que responder a un proxecto colectivo, non proxectos persoais", manifestou preguntada pola súa posible candidatura para liderar o PSdeG.

Sobre a data na que os socialistas galegos celebrarán o seu congreso, Cancela sinalou á "nova dirección" estatal como a encargada de tomar "a determinación" de fixar a convocatoria do conclave.