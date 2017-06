AMP.- Aparece o cadáver dunha muller flotando na zona da Pasaxe, en Oleiros (A Coruña), a 50 metros da costa

O corpo sen vida dunha muller de avanzada idade apareceu este domingo pola tarde flotando na zona da Pasaxe, no Concello de Oleiros (A Coruña), a uns 50 metros da costa.

O suceso produciuse na parroquia de Perillo, concretamente preto do centro cultural e deportivo A Fábrica, unha zona que está á beira da praia de Santa Cristina e que está bañada pola Ría do Burgo, tal e como indicaron a Europa Press fontes da Garda Civil.

Unha dotación dos Bombeiros da Coruña desprazouse cunha embarcación ata o punto, a 20 metros da ponte da Pasaxe e cara a fóra da ría, e sacárona da auga, tal e como indicou o 112.

De momento, descoñécense as circunstancias da morte. No entanto, varias testemuñas explicaron ás forzas da orde que viran á muller un pouco antes de que se metese na auga.

Momentos despois, o seu cadáver apareceu flotando a uns 800 metros do lugar no que se introduciu na auga. Un particular, que deu a voz de alarma pasados uns minutos das 17:00 horas, indicou no seu relato que a muller non braceaba, tal e como sinalou o 112.

A pesar de que os servizos de emerxencias trataron de reanimala, non conseguiron salvarlle a vida.

Ao lugar do suceso acudiron a Policía Local de Oleiros, Protección Civil, os Bombeiros da Coruña, a Garda Civil da localidade, a Policía Xudicial e o fiscal.