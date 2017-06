Tribunais.- Xulgan en Ourense a un home acusado de abusar sexualmente dunha menor que estaba ao coidado da súa muller

Este mércores día 7 de xuño terá lugar en Ourense un xuízo contra un home acusado de abusar sexualmente dunha menor que estaba ao coidado da súa muller, no domicilio de ambos.

Os abusos producíanse, presuntamente, aproveitando as ocasións en que a muller non se atopaba en casa, segundo a información do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Segundo o escrito da Fiscalía, desde mediados do ano 2014 a xaneiro de 2016, nun número "indeterminado" de ocasións, o acusado someteu a tocamentos á referida menor no salón da súa casa, aproveitando a ausencia da súa esposa para realizar compras ou outras ocupacións domésticas.

A consecuencia dos citados feitos, precisou a fiscal, a menor non sufriu lesións físicas nin secuelas psíquicas.

A Fiscalía conclúe que os feitos referidos son constitutivos dun delito continuado de abusos sexuais e pide para o acusado unha pena de seis anos de prisión.