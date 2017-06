A Asociación Amigos da Terra celebra o Día Mundial do Medio Ambiente cunha ruta sobre consumismo

A Asociación Amigos da Terra organiza este luns en Ourense unha ruta destinada a escolares sobre as consecuencias do consumismo con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente.

Así, baixo a denominación de 'A ruta do consumismo', terá lugar un percorrido polas rúas do centro histórico da cidade de Ourense no que participarán alumnado de dous centros educativos.

A ruta estará centrada en catro ámbitos de consumo relacionadas coa mocidade: alimentos, roupa, cosméticos e equipos electrónicos.

En cada unha das paradas, os participantes terán a oportunidade de coñecer o impacto dos seus hábitos de consumo cotiáns co obxectivo de fomentar a implicación con que estes sexan máis xustos e responsables.

DEPUTACIÓN DE A CORUÑA

Por outra banda, a Deputación da Coruña tamén se suma á celebración do Día Mundial do Medio Ambiente e aproveitará esta semana para difundir a riqueza natural da provincia.

Deste xeito, o ente provincial arrinca unha campaña a través das redes sociais baixo a etiqueta '#DACNaturalmente' que convidará a descubrir datos e curiosidades sobre algúns dos enclaves naturais máis recoñecidos da provincia.

En total, a provincia coruñesa conta con 18 'Lugares de Importancia Comunitaria' incluídos na Rede Natura como a Costa da Morte, Estaca da Bares, a Costa de Dexo ou o Monte Pindo, entre outros moitos.