Fomento activa este luns un comité interministerial para seguir a folga de estibadores

O Ministerio de Fomento constituíu un comité interministerial para seguir os paros convocados polos estibadores dos portos a partir das 8.00 horas deste luns e co fin último de garantir que se cumpran os servizos mínimos decretados ante a folga.

Estibadores | Fonte: Europa Press

O comité activarase ás 8.00 horas de hoxe e está composto por representantes dos ministerios de Presidencia, de Interior e de Economía, ademais de Fomento, segundo detallaron a Europa Press fontes do Departamento que dirixe Íñigo de la Serna.

O titular de Fomento xa manifestou este pasado xoves a "preocupación do Goberno" ante o impacto que os paros nos portos terá na economía, ao asegurar que o seu efecto se prolonga máis aló da duración da convocatoria.

A folga afecta a un dos sectores crave da economía, o que garante a carga e descarga dos barcos nos portos, as instalacións polas que cada ano pasan o 86% dos produtos que entran no país e o 60% das exportacións, en total, mercadorías valoradas nuns 350.000 millóns.

No entanto, "os efectos do cesamento de actividade nos servizos de manipulación de mercadorías propáganse, a través do resto da cadea loxística, a toda a economía nacional, resultando particularmente gravoso para o sector industrial", segundo indica Fomento no decreto que fixa os servizos mínimos para a folga.

"A economía española é especialmente sensible á continuidade da actividade portuaria --detalla--. Calquera ruptura desta continuidade repercute de forma extraordinariamente negativa nos sectores cuxa actividade depende da importación de materias primas, sobre todo na produción industrial, e a exportación das mercadorías fabricadas en España".

RISCO DE CESAMENTO DE PRODUCIÓN NAS FÁBRICAS

Así, Fomento alerta de que os paros provocan un "risco certo" de que as fábricas españolas teñan que suspender a súa produción por falta de materias primas ou por falta de espazo para almacenar produtos se non os poden exportar. Ademais, avisa tamén de "a súa repercusión no comercio interior".

De igual forma, o decreto de servizos mínimos advirte de que o formato de paros convocado polos sindicatos (que chaman a parar en horas alternas) fan que o seu efecto se estenda "máis aló do mero cesamento do 50% da actividade diaria" dada a "complexidade tecnolóxica para pór en marcha os medios de carga e descarga e a imposibilidade de interromper determinadas operacións, que pode levar a que nin sequera se inicien".

MÍNIMOS DO 100% PARA MERCADORÍAS PERECEDOIRAS

Con todo iso, Fomento fixou servizos mínimos que garanten o 100% das operacións de estiba necesarias para a xestión de mercadorías perecedoiras ou perigosas, e tamén do 100% da actividade para garantir o abastecemento, a atención sanitaria e de subministracións esenciais ás illas, Ceuta e Melilla.

Igualmente, fíxase o 100% dos servizos nos buques de tráfico mixto (pasaxeiros e carga) co fin de evitar que o conflito afecte o transporte de viaxeiros, e para situacións de emerxencia ou sinistros.

Para o resto de servizos, a carta de mínimos só indica a fixación da "porcentaxe de servizos de estiba necesario para garantir un rendemento non inferior ao 50% da media do ano natural anterior nunha xornada comparable por horario, tipo de mercadoría e terminal".