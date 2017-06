Ferido un condutor tras saírse da vía en Betanzos (A Coruña)

Un condutor resultou ferido na madrugada deste luns ao saírse da vía co vehículo que conducía no termo municipal de Betanzos (A Coruña).

Segundo informou o 112 Galicia, o acompañante que viaxaba no mesmo vehículo foi atendido no mesmo punto polo persoal da ambulancia que se desprazou ata o lugar.

Tras recibir a chamada de alerta dun particular, sobre as 2,20 horas, o 112 Galicia requiriu a intervención de Urxencias Sanitarias e da Guardia Civil de Tráfico. Tamén, ata o lugar onde ocorreron os feitos achegáronse bombeiros e efectivos de Protección Civil da localidade.

Ao lugar o 061 desprazou unha ambulancia que atendeu no punto a unha persoa que pediu a alta voluntaria e non requiriu traslado, segundo confirmaron a Europa Press fontes sanitarias.

MOTORISTA EVACUADO

Por outra banda, un helicóptero medicalizado desprazouse na tarde do domingo ata Amoeiro (Ourense) para evacuar a un home que resultou ferido despois de caer da moto que conducía.

O accidente ocorreu sobre as 18,00 horas do domingo en Trasalba. O 112 tivo constancia do suceso pola chamada dun particular, que indicou que se acababa de producir un accidente de moto, no cal non había coches implicados.

A partir de aí, foi alertada Urxencias Sanitarias, que optaron por mobilizar o helicóptero medicalizado con base en Ourense. Do mesmo xeito, solicitouse a colaboración dos axentes da Guardia Civil e a dos membros de Protección Civil de Amoeiro.

O ferido foi evacuado polo persoal sanitario na aeronave ata o centro hospitalario de referencia.

FERIDO

Mentres, unha persoa resultou ferida despois de chocar tres turismos que circulaban pola estrada PO-331, á altura de Zamáns, no concello pontevedrés de Mos.

O accidente tivo lugar ás 19,30 horas do domingo. Foron avisado Urxencias Sanitarias, a Garda Civil de Tráfico, Bombeiros de Baixo Miño e os efectivos de Protección Civil.