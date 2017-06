A Policía Local de Lugo auxilia a unha muller que manifestou que a súa parella tentou afogala

A Policía Local de Lugo auxiliou a unha muller que manifestou que a súa parella tentara afogala aprentándole o pescozo, polo que tivo que encerrarse nunha habitación da casa.

Segundo informou a Policía Local, ás 17,40 horas do domingo recibiuse un aviso na Sala do 092 de de que unha persoa veciña do inmoble situado no número 4 de Rúa Pai Sarmiento comunicou que a súa veciña do número 6 pedíralle que chamase á policía xa que tiña problemas coa súa parella.

Unha vez no lugar observaron a un home "moi nervioso", segundo apuntaron as mesmas fontes policailes, que presentaba feridas. A súa parella manifestou que "tentara afogala apertándolle fortemente o pescozo tendo que encerrarse nunha habitación da casa", segundo sinala a Policía Local.

Por iso, os axentes indicáronlle os pasos a seguir, "manifestando a súa intención de denuncialo", segundo indica a Policía Local. A muller non quixo asistencia médica e o home foi trasladado ao Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) para recibir asistencia.