Investigadas dúas veciñas da Coruña por 11 delitos de furto na feira de Verín (Ourense)

A Guardia Civil de Verín (Ourense) tomou declaración en calidade de investigadas a dúas veciñas da Coruña por once delitos de furto na feira deste municipio ourensán.

Segundo informaron fontes do Instituto Armado, a Garda Civil de Verín tomou declaración en calidade de investigadas a L.V.G., de 25 anos, e a M.A.B., de 45 anos, veciñas da Coruña, como presuntas autoras de 11 delitos de furto ocorridos o 3 de xuño na feira que se celebraba na localidade.

As dúas persoas investigadas foron sorprendidas 'in fraganti', segundo sinalaron as mesmas fontes.