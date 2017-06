Rueda destaca a importancia da colaboración entre administracións e corpos de seguridade fronte ao narcotráfico

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou este luns a importancia da colaboración entre as administracións e os corpos de seguridade na Comunidade galega na loita contra o narcotráfico.

Así o puxo de manifesto na apertura dunhas xornadas na Academia Galega de Seguridade Pública na Estrada (Pontevedra), organizadas en colaboración coa Fundación Galega contra o Narcotráfico, que conta coa asistencia de case un centenar de axentes da Guardia Civil, Policía Nacional e Policía Local.

Rueda inaugurou a xornada 'Novos retos na loita contra o narcotráfico no século XXI' xunto ao xefe superior da Policía, Manuel Vázquez; o alcalde da Estrada, José López Campos; ademais do director xeral de Emerxencias e Interior, Luís Menor.

Na súa intervención o vicepresidente da Xunta lembrou o convenio pioneiro asinado coa Fundación Galega contra ou Narcotráfico, que permite á entidade, xunto co colexio de Procuradores da Coruña, colaborar cos órganos xudiciais galegos na xestión dos bens comisados, co obxectivo de que eses bens poidan ser empregados para fins sociais de reparación dos danos do narcotráfico, polo que é un servizo pioneiro no ámbito estatal.

Estas xornadas, segundo explica a Vicepresidencia da Xunta nun comunicado, teñen como obxectivo principal a formación dirixida aos corpos e forzas de seguridade para a mellora na loita antidroga en Galicia.

Así mesmo, a Vicepresidencia da Xunta lembra que as últimas reformas lexislativas de 2015 abriron un novo escenario na Administración de Xustiza, "especialmente na súa vertente penal, facilitando novas ferramentas na loita contra este tipo de delitos de narcotráfico".