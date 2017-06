A interacción das comunicacións e o tráfico a través de Internet, retos na loita contra o narcotráfico

A interacción das comunicacións, como as escoitas en operativos antidroga, e o tráfico de drogas a través de Internet centra os novos retos na loita contra o narcotráfico.

Así o explicou, en declaracións a Europa Press, o xerente da Fundación Galega contra o Narcotráfico, Fernando Alonso, con motivo da xornada 'Novos retos da loita contra o narcotráfico no século XXI' organizada na Academia Galega de Seguridade Pública.

En concreto, Alonso fixo fincapé en que nestas xornadas debateuse sobre o tema de escóitalas a narcotraficantes. "Pór un micro a un narco é un problema para as forzas de seguridade e debería ser unha rutina", manifestou.

Por iso, incidiu na "preocupación" traslada neste encontro no que participan integrantes dos corpos e forzas de seguridade de España e outros países, debido a que "en moitos xuízos os presuntos narcotraficantes son absoltos pola nulidade das escoitas". "Non nolo podemos permitir", abundou.

Neste sentido, considerou que "hai que cambiar moitas cousas" na loita contra o narcotráfico; entre as que inclúe "leis, comportamentos e modos de proceder". Ademais, na xornada defenderon a colaboración entre administracións e países na loita contra o narcotráfico.

REPUNTE

Fernando Alonso destacou, así mesmo, o "repunte espectacular" no tráfico de cocaína en Galicia, á vez que apuntou que "se multiplicou por tres nos últimos anos o cultivo de cocaína en Colombia".

"Deixar facer ao narcotráfico é o peor dos erros", considerou o xerente da Fundación Galega contra o Narcotráfico, quen sinalou como "máxima prioridade" das administracións esta loita "porque é fundamental", tanto en materia de "seguridade como de saúde pública".

Por iso, engadiu que "Galicia foi dos primeiros en sufrir este problema do narcotráfico", polo que defende que "ser dos primeiros en buscar solucións ao problema e tratar de ser innovadores".

COMISO DE BENS

Alonso tamén resaltou a importancia do servizo de xestión de bens comisados en Galicia (SXB) que a fundación coordina con apoio do Colexio de Procuradores de Galicia con "moi bos resultados e rende os seus froitos".

Respecto diso, valorou que este servizo en Galicia "pode vender de forma anticipada" bens incautados a narcotraficantes antes de que "haxa firmeza nunha sentenza xudicial".

Sobre estes bens incautados, o subdirector xeral de Análise, Estudos e Coordinación do Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Rábago Lucerga, que acudiu á xornada, comentou a Europa Press que o ano pasado máis de 20 millóns de euros "procedentes deste fondo" de bens comisados destináronse a actividades de reinserción, loita contra as drogodependencias, forzas de seguridade e outras de comunidades e concellos. "Todas as comunidades reciben cantidades substanciais do fondo de bens comisados", concluíu.

CONDUTAS ADICTIVAS

Sobre as xornadas, Rábago incidiu nas condutas adictivas cun "enfoque máis amplo" por actividades como o xogo, a adicción ás pantallas, móbiles, videoxogos e outros, así como a "fármacos que poidan producir adicción".

Neste sentido, manifestou, en declaracións a Europa Press, a importancia de incidir no "xogo patolóxico" e en que as novas tecnoloxías facilitan que "as actividades de xogo fanse a través de Internet" e "o risco é maior" porque se converte en "unha actividade solitaria".