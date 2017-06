O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, coincide co viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, en que "sempre hai marxe para mellorar as dinámicas colectivas", en referencia á situación interna do partido instrumental.

O rexedor compostelán, Martiño Noriega | Fonte: Europa Press

"Son dos que pensan que sempre hai marxe para mellorar as dinámicas colectivas e comparto o devandito e ben dito por Antón", afirmou o rexedor de Compostela Aberta, a preguntas dos xornalistas coincidindo coa súa participación nun pleno infantil co alumnado de Compañía de María no Concello.

Cuestionado sobre cales deben ser eses camiños de mellora, Noriega avogou por "seguir xerando unha estrutura territorializada que escape dos partidos tradicionais, que entenda o espazo como un espazo complexo, plural e rico, e reflicta no día a día esa diversidade e compromiso coa xente".

Por outra banda, acerca dunha publicación na súa páxina de Facebook facendo balance destes dous anos de mandato, Noriega indicou que "un utiliza as redes sociais unicamente para fixar posicións e chegar de maneira directa". Valorou estas "canles de información alternativa" e expresou a súa "sorte de poder empregalos e de ter retorno". "Entendo que é positivo de cando en vez dar a túa opinión", manifestou.

Neste sentido, sinalou que "ese é o motivo" da súa publicación, "sen máis". "Non hai ningún outro tipo de vocación nin de vontade e creo que quen non o entenda non está nos tempos que corren, porque eu son dos convencidos de que nestes tempos moita xente tamén se informa a través das redes sociais e son canles que xa empezan a ser hexemónicas", resolveu.