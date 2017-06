A Fundación María José Jove reivindica o deporte para favorecer a inclusión social nunha mostra na Coruña

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, presidiron a inauguración da mostra conmemorativa do dez anos do programa de actividade física adaptada 'Esforza', impulsado pola Fundación María José Jove.

O presidente da Xunta na Exposición Esforza na Coruña. | Fonte: Europa Press

No acto, a presidenta da Fundación, Felipa Jove, reivindicou o deporte como unha forma de favorecer a inclusión social, aspecto no que tamén incidiron o titular do Executivo galego e o rexedor coruñés.

En concreto, Feijóo, ante os asistentes, entre eles usuarios do programa 'Esforza', comprometeuse "a seguir aumentando as axudas aos concellos para suprimir as barreiras físicas".

A iso, sumou iniciativas como "as 162 prazas reservadas en campamentos de verán para persoas con discapacidade" ou as 33 incluídas na oferta pública de emprego, así como a creación de novas prazas para o transporte a centros de atención a persoas con discapacidade.

Mentres, subliñou que Galicia é "un espazo de inclusión social" grazas ao traballo combinado das familias, do tecido social e das administracións.

Ademais, eloxiou o labor da Fundación María José Jove. "Se tivésemos hoxe moitas máis fundacións como esta, Galicia sería mellor", apostilou. Mentres, sobre as actividades deportivas incluídas neste programa, reivindicou a capacidade de "esforzo" que supón o deporte.

PROGRAMA "PIONEIRO"

Pola súa banda, o rexedor coruñés apelou aos programas postos en marcha polo Consistorio para "avanzar en igualdade". Entre eles, citou iniciativas como Cultura Accesible e Inclusiva ou o de Deporte Solidario.

Tamén dixo que con propostas como estas ou como as impulsadas pola Fundación María José Jove búscase lograr "unha sociedade mellor".

Antes, a presidenta da Fundación María José Jove, Felipa Jove, lembrou que fai dez anos este programa supuxo unha proposta "pioneira" tanto en Galicia como en España ao ofertar disciplinas deportivas como vela ou piragüismo para favorecer a inclusión.

"'Esforza' dános a todos leccións de vida", sentenciou. Mentres, lembrou que, xunto á exposición, --integrada por 100 fotografías e que poderá visitarse na sede da Fundación ata o 18 de xuño--, haberá outras actividades programadas. En concreto, unha mesa redonda con deportistas o 8 de xuño; unha festa de usuarios, o día 10, e o III Open Náutico.

O acto contou tamén coa presenza do director de Caixabank en Galicia, Marc Benhamau, en representación dunha entidade que apoia este programa desde 2014, e unha usuaria, Sonia García, que asegurou que o deporte adaptado supón "a mellor terapia tanto física como psicolóxica".

ACTIVIDADES

Dirixido a persoas con diversidade funcional e de calquera rango de idade, desde 2014, 'Esforza' estrutúrase en dous períodos. No inverno, oferta 132 prazas para a práctica de natación, fitness, vea e piragüismo.

No verán, hai 272 prazas para cursos de vela e piragüismo adaptado, ademais de axuda en praia. Como novidade partir deste verán, ofrecerase tamén a actividade de sendeirismo inclusivo.