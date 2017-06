Detido un veciño da Pobra (A Coruña) por tres roubos en Milladoiro tras ser sorprendido cunha machada

A Guardia Civil de Milladoiro, Ames (A Coruña), detivo a R.S.X., de 34 anos e veciño da Pobra do Caramiñal, a quen se lle atribúen tres delitos de roubo con forza nas cousas en establecementos públicos.

Detido por roubos en Milladoiro soprendido cunha machada | Fonte: Europa Press

Segundo informa o Instituto Armado, os roubos producíronse na localidade coruñesa de Milladoiro, dous deles na madrugada do 1 de xuño e o último o pasado día 3.

No último foi, segundo relatan as mesmas fontes, cando soprendieron ao autor cunha machada e unhas luvas que lle serviron para abrir a máquina recreativa, a rexistradora e apoderarse da recadación. No momento da detención tamén levaba consigo o diñeiro subtraído.

O modus operandi para acceder ao interior dos negocios consistía, segundo destaca a Benemérita, en fracturar algún das ventás cunha pedra ou outro obxecto contundente, para acceder a continuación.

Ao arrestado custábanlle unhas 40 detencións policiais por feitos similares e, segundo as mesmas fontes, é "un coñecido delincuente da zona".

O titular do Xulgado de Instrución número 3 de Santiago de Compostela decretou prisión provisional comunicada para o individuo.