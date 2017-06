A sociedade galega condena os atentados e solidarízase coas vítimas de Londres

A sociedade galega expresou este luns a súa condena contra os atentados de Londres e solidarizouse coas vítimas e as súas familias mediante múltiples concentracións en diferentes localidades de toda a comunidade.

Concentración na escaleira principal do Parlamento | Fonte: Europa Press

Así, na escaleira principal do Parlamento de Galicia, deputados e persoal da institución gardaron un minuto de silencio este mediodía en sinal de repulsa contra os atentados.

As bandeiras ondean a media hasta no Pazo do Hórreo, do mesmo xeito que noutros edificios, desde a mañá ata primeira hora do próximo mércores no marco da declaración que expresa a dor de España ante estes tráxicos sucesos.

Tamén a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) convocou un minuto de silencio, que foi secundado por numerosas corporacións.

En Vigo, por exemplo, gardouse o minuto de silencio na Praza do Rei ante o Consistorio, con presenza de concelleiras do tres grupos (PSOE, PP e Marea) encabezados polo alcalde, Abel Caballero, quen, ao termo, aseverou que a democracia "gañará a batalla" contra o terrorismo.

Con este acto expresouse solidariedade coas vítimas e as súas familias e desexouse a pronta recuperación dos feridos, en consonancia co ocorrido noutros municipios.

A Delegación do Goberno fixo o propio en sinal de repulsa polo atentado e "en recordo" das vítimas, nunha convocatoria aberta a toda a cidadanía, na Coruña. Do mesmo xeito, por exemplo, tamén convocou unha concentración a subdelegación en Ourense, no Parque de San Lázaro.

Ás portas da entrada principal na coruñesa Praza de Ourense e en memoria das vítimas do atentado perpetrado en Londres gardouse o minuto de silencio. Como testemuño de condolencia, as bandeiras no edificio da Delegación tamén ondean a media hasta.

O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, e os subdelegados da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra; Jorge Atán, Ramón Carballo, Roberto Castro e Ana Ortiz, respectivamente, gardaron o minuto de silencio en Sevilla.

Todos eles, xunto co resto de representantes de delegacións do Goberno de toda España, atópanse reunidos na capital hispalense coa vicepresidenta do Goberno e ministra da Presidencia e para as Administracións Territoriais, Soraya Sáenz de Santamaría, nunha xornada de traballo durante a que, entre outras cuestións, abórdase un plan para impulsar e modernizar a Administración Periférica do Estado.