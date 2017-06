A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, volveu a criticar que socialistas e populares veten as comisións de investigación sobre o accidente de Angrois no Parlamento de Galicia e no Congreso ao considerar que esta negativa só busca "evitar" que se saiban "cales son as responsabilidades" dos exministros de Fomento José Blanco (PSOE) e Ana Pastor (PP), así como do presidente do Goberno, Mariano Rajoy.

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, na rolda de prensa | Fonte: Europa Press

"Todo o mundo sabe que se non se constituíu esta comisión é única e exclusivamente porque o PSOE estivo a tapar a José Blanco e o PP a responsabilidade de Ana Pastor e do propio Mariano Rajoy", denunciou a líder dos nacionalistas galegos nunha rolda de prensa ofrecida este luns.

Na súa intervención, Pontón insistiu en que é necesario que se constitúa unha comisión de investigación sobre "o maior accidente ferroviario" ocorrido no Estado español. "Sigo crendo que é ilóxico que esta comisión de investigación estea vetada tamén no Parlamento de Galicia porque é aquí onde se produciu o accidente", sinalou.

Respecto diso, lembrou que a Cámara galega está habilitada e capacitada legalmente para pór este órgano en marcha e lembrou que o regulamento sinala que as comisións de investigación "crearanse sobre calquera asunto de interese público". "E se este tema non o é, ao meu que me digan que tema podemos considerar de interese xeral dos galegos", apuntou.

POSTA EN MARCHA NESTA LEXISLATURA

Por iso, a portavoz nacional do BNG confiou en que este órgano estea constituído "nesta lexislatura" tanto no Parlamento de Galicia como no Congreso dos Deputados.

Así mesmo, aproveitou para acusar o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de actuar "sen razón e sen corazón". "Penso que este é un tema que ten a suficiente entidade como para que, por unha vez, pesasen máis os intereses dos galegos e non os partidarios", indicou.

Por último, lamentou que "non se queira investigar de verdade" e "pór máis medidas para evitar que un accidente destas características vólvase a repetir" e asegurou que se a investigación xudicial segue en pé é pola contundencia das vítimas nas súas reivindicacións.