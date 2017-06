Condenado a 4 anos de cárcere un home pola morte doutro tras unha liorta nun aniversario en Ferrol

A Sección Segunda da Audiencia Provincial da Coruña condenou a catro anos e tres meses de prisión a un home que cravou a outro unha navalla no peito no marco dunha liorta que se iniciou na celebración dun aniversario nun restaurante de Ferrol, en marzo de 2016, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

De conformidade co veredicto pronunciado polo xurado popular, o maxistrado presidente condena ao acusado como autor responsable dun delito de lesións causadas con instrumento perigoso en concurso cun delito de homicidio por imprudencia grave, sen a concorrencia de circunstancias modificativas da responsabilidade criminal.

A sentenza afirma que no curso do altercado, --tal como, segundo recolle, púidose ver na gravación dunha das cámaras de seguridade do restaurante--, o acusado "resultou golpeado, perdendo tanto as lentes que portaba, como o seu bastón ou cachaba e o seu chapeu".

Paralelamente, o falecido "foi empuxado ou desprazado, chegando así a quedar situado fronte" ao acusado, quen, coa navalla aberta que portaba "acometeuno de maneira intencionada co propósito de causarlle unha lesión ou dano", pero non a morte, en liña co veredicto do xurado popular, que considerou que non houbo intención de matar por parte do acusado.

A resolución fixa unha indemnización de 180.000 euros que o acusado deberá abonar, en concepto de responsabilidade civil, aos prexudicados polo falecemento.

FEITOS

Os feitos producíronse na madrugada do 12 de marzo de 2016, durante a celebración dunha festa de aniversario nun restaurante que reunira un gran número de invitados.

Segundo a Fiscalía, no transcurso da pelexa, a vítima foi desprazada pola multitude ata colocarse fronte ao acusado. Para o Ministerio Público, o procesado, cravoulle a navalla "con ánimo de acabar coa súa vida". A pesar da agresión, a vítima logrou saír polo seu propio pé, pero faleceu posteriormente tras ser trasladado a un centro hospitalario.