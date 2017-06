Créase unha nova marea local, a de Pontecaldelas

“En Marea Pontecaldelas nace aberta a todas as persoas que queiran apostar por unha vida mellor para a cidadanía da vila, coa vocación de ser un espazo de participación activa para cada veciño descontento coa actitude dos partidos convencionais”. Así definiu este luns Roi Márquez a nova marea xurdida nesta localidade da que el é portavoz.

Luís Villares na constitución de En Marea Pontecaldelas | Fonte: En Marea

Do mesmo xeito ca o resto de mareas municipais, En Marea Pontecaldelas funcionará de xeito autónomo con respecto a En Marea e, segundo sinalou Roi Márquez, “con vocación de artellar unha candidatura municipalista para as vindeiras eleccións locais de 2019.”

Ao acto de constitución de En Marea Pontecaldelas asistiu o lier de En Marea, Luís Villares que suliñou que este “novo espazo de unidade popular que se suma á onda das mareas municipalistas que non queren permanecer impasibles ante o que estaba facendo o PP nas institucións e coa propia veciñanza”. Para o voceiro de En Marea “non pode haber valores éticos nin morais expresados en abstracto se non se ten a solidariedade co máis próximo”.

“Alternativa a Feijóo”

“Para acadar a hexemonía política e a hexemonía social temos que estar en todos os currunchos e iso significa que toda a xente que queira ser marea se sume á marea”, reivindicou Luís Villares. “Non precisamos un carné para a Marea de Marín nin de Pontecaldelas, porque o que temos en común é a defensa dos mesmos valores e por iso nos identificamos con cada unha das mareas que nacen ao ancho e longo do país”, sinalou antes de engadir que “moita xente agardaba de En Marea simplemente a protesta, e porén, estanse atopando cunha proposta, porque estamos comprometidos coa xente do noso país en formular unha alternativa integral ao goberno de Núñez Feijóo”.

Pola súa banda, a voceira de En Marea Marín, Sandra Pesqueira amouse convencida de que “pinga a pinga, marea a marea, estaremos en disposición de crear unha alternativa ás políticas bárbaras do PP e do señor Feijóo” e puxo como exemplo o percorrido da marea de Marín