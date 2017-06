As partes reafirman as súas posturas na última vista da investigación á Fundación Cela antes do xuízo oral

O Xulgado número dous de Padrón escoitou esta mañá en audiencia aos personados no procedemento aberto por malversación de fondos públicos en relación á Fundación Cela, unha vista na que as partes reafirmaron as súas posturas á espera de que a xuíza decida se abre finalmente o xuízo oral ou sobresee a causa.

Xulgados de Padrón | Fonte: Europa Press

O caso analiza o abono dunha indemnización de 150.000 euros polo despedimento no ano 2010 do director xerente da Fundación Camilo José Cela de Iria Flavia, unha contía pola que están acusados o propio Tomás Cavanna, a que entón era presidenta da entidade, Marina Castaño, o expatrono Dositeo Rodríguez e a súa filla, Covadonga Rodríguez.

Tras o peche da instrución e o posicionamento sobre as últimas dilixencias pedidas, as partes estaban citadas este luns en Padrón para asistir a unha vista preliminar na que fixaron as súas posturas sobre a conveniencia ou non de abrir xuízo oral e sobre a competencia do tribunal de xurado para xulgar a causa.

A maxistrada deberá agora situarse sobre ambos os extremos e remitir, se así o considera necesario, a causa á Audiencia Provincial para que sexa xulgada.

MANTEÑEN Os seus POSUTRAS

Tras a vista, á que non acudiron os acusados, o letrado Xosemaría Rodríguez dixo, en declaracións aos medios, que a acusación particular solicitou a apertura do xuízo oral e apoiou a competencia do tribunal de xurado para xulgalo, do mesmo xeito que o Ministerio e a Avogacía do Estado.

Pola contra, as defensas pediron o sobresemento e, no caso de que non se acepte, opuxéronse tamén ao sistema de xurado popular. "Entendemos que non hai ningún motivo para a apertura de xuízo oral, cremos que todo se fixo con total e absoluta transparencia", dixo Evaristo Nogueira, representante de Dositeo Rodríguez e da súa filla Covadonga Rodríguez.

Nogueira baseou esta consideración en que os "hipotéticos prexudicados" por esta malversación, tanto a Xunta como a propia Fundación, "non formularon acusación", do que se desprenden "que non se sinten prexudicadas". "Se estas dúas institucións non senten prexudicadas, avalan a tese da defensa de que se fixo con total e absoluta transparencia e legalidade", apostilou.

Do mesmo xeito, as defensas "discuten" que o xurado popular sexa competente para xulgar este caso e decántanse pola utilización dun "xulgado ordinario".

ÚLTIMAS DILIXENCIAS

Aínda que este debería ser o último paso da causa en Padrón, antes de remitirse á Audiencia Provincial ou sobreseerse, as partes precisaron á súa saída dos xulgados que aínda queda pendente de resolución un recurso de apelación.

En concreto, trátase dun recurso da defensa de Dositeo Rodríguez e Covadonga Rodríguez ante a Audiencia Provincial, despois de que o xulgado de Padrón non admitise practicar unha serie de dilixencias solicitadas.

O letrado da defensa reclama que declaren en sede xudicial todos os patróns da Fundación no momento no que se acordou o despedimento de Tomás Cavanna, así como a toma en consideración dunha pericial na que un catedrático de Dereito do Traballo "avala a indemnización" e asegura que podería ser "aínda máis grande".

No caso de que se admita este recurso, habería unha "retroacción" do procedemento, dixo Nogueira, dado que o xulgado de Padrón tería que practicar as dilixencias aceptadas e, por tanto, a audiencia preliminar deste luns quedaría anulada e tería que repetirse con posterioridade.

O letrado da acusación particular, pola súa banda, considera "excesivo" que se practiquen agora estas dilixencias que, desde o seu punto de vista, teñen "só afán dilatorio".