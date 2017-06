O Goberno galego manifestou o seu criterio "contrario" a tomar en consideración unha proposición de lei rexistrada polo PSdeG no Parlamento galego coa que os socialistas pretenden pór prazos "definidos" para o desenvolvemento de aspectos pendentes da lei que regula os medios públicos autonómicos e que aprobada no ano 2011.

Coa súa proposta lexislativa e despois de "seis anos" coa lei que incumbe á CRTVG "aprobada pero sen intención de cumprila", os socialistas pretenden fixar "prazos definidos pero non excesivamente esixentes" para escoller ao director xeral por maioría parlamentaria, "reforzar a figura do xornalista constituíndo o consello de informativos ou o estatuto do persoal", ou crear "o primeiro contrato-programa".

O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, incidiu en que estes aspectos pendentes de desenvolver son de "unha importancia capital" para "garantir a pluralidade e obxectividade" nos medios públicos autonómicos e incidiu en que foron "obviados polo Goberno galego desde a aprobación da lei, en 2011".

Leiceaga lamentou que "todo pareza indicar" que os populares, con Alberto Núñez Feijóo á fronte, pretenden "manter a manipulación" nos medios públicos, e trasladou a súa "sorpresa" polo feito de que o Executivo autonómico trasladase á Cámara por escrito "unha valoración contraria" á tramitación da proposición de lei que rexistraron para concretar esta reforma.

"Non lembro un criterio negativo da Xunta desde hai polo menos 20 anos", sentenciou Leiceaga, en rolda de prensa, convencido de que esta "negativa" evidencia que os populares prefiren "seguir intervindo os medios públicos de comunicación, apostan pola manipulación e porque non haxa neutralidade informativa".

Respecto diso, avanzou a intención dos socialistas de facer que o Grupo Parlamentario Popular "retrátese" e revele se comparte ou non "o criterio do Goberno en contra da lei que eles mesmos apoiaron en 2011", xa que levarán a proposición de lei ao pleno do Pazo do Hórreo.

"OS SEUS PROPIOS TEMPOS"

En ton irónico, convencido de que a Xunta non está disposta a que a lei "se desenvolva integramente", Leiceaga agradeceu á secretaria xeral de Medios, Mar Sánchez Sierra, o seu "esforzo" ao trasladar por escrito á Cámara a postura "negativa" do Executivo de Feijóo á iniciativa lexislativa socialista. "Chama a atención", insistiu.

Na devandita postura, remitida á Cámara o 29 de maio, a responsable de Medios da Administración autonómica ratifica a postura contraria do Goberno á toma en consideración da reforma que piden os socialistas e alega que, a xuízo, do Executivo, "esa iniciativa non mellora en absoluto a lei vixente".

"A proposición (socialista) simplemente establece prazos para o desenvolvemento de determinados aspectos da lei actual, apartados que precisan dos seus propios tempos, como puxo de manifesto a experiencia desde a entrada en vigor desta lei", argumenta.

"NOS TERMOS PACTADOS" CO PSOE

Pola súa banda, aínda que o Grupo Popular pronunciarase unha vez que os socialistas introduzan a proposta de norma para o seu debate, o portavoz do PPdeG na Cámara, Pedro Puy, lembrou este luns que a lei aprobada en 2011 foi pactada por populares e socialistas.

"Mantemos o pacto orixinal", defendeu Puy, preguntado respecto diso na rolda de prensa posterior á reunión de grupo dos luns.

"De entrada estamos por cumprir a lei nos termos pactados", insistiu, á vez que defendeu que "a maior parte" dos puntos que inclúe esta norma "xa están desenvolvidos".