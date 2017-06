Popular abre a semana con caídas superiores ao 10% en Bolsa

As accións de Banco Popular iniciaron a sesión deste luns cedendo máis dun 10% ante a incerteza que esperta no mercado o futuro da entidade, cuxa capitalización bolsista sitúase lixeiramente por encima dos 1.500 millóns de euros.

FILE PHOTO: A man casetas next to the logo of Spain's Banco Popular during the b | Fonte: Europa Press

A poucas horas do comezo da sesión os títulos do banco presidido por Emilio Saracho intercambiábanse na Bolsa de Madrid na contorna dos 0,36 euros, o que implica unha depreciación superior ao 12% desde o peche do pasado venres.

De feito, en ultímalas catro sesións celebradas no parqué madrileño, as accións de Popular perderon o 44% do seu valor a pesar de que o Goberno expresase a súa "absoluta" tranquilidade ante calquera eventualidade relacionada coa entidade.

A capitalización bolsista de Banco Popular caeu ata os 1.500 millóns de euros, desde os 2.700 millóns do peche do martes pasado despois de rexistrar senllos retrocesos do 6,31%, 17,9% e 17,4% no tres últimas sesións da semana pasada.

Nos últimos doce meses, o descenso esténdese ata o 77% aínda que o presidente da Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, asegurou o pasado xoves que o supervisor de mercados non suspendería, polo momento, a cotización do valor ao sinalar que hai que deixar "seguir funcionando" ao mercado.

REUNIÓN CO BCE

Neste contexto, Emilio Saracho, xunto ao seu conselleiro delegado, Ignacio Sánchez-Asiaín, celebrarán este martes unha reunión con representantes do BCE na que abordarán a delicada situación da entidade e solicitarán ao supervisor bancario que lles ofreza a súa visión sobre o proceso de venda ou a posible ampliación de capital, informaron a Europa Press fontes do mercado.

A pesar de ter un carácter ordinario, a volatilidade bolsista experimentada polo valor e os rumores acerca dunha posible resolución marcarán un encontro que se produce mentres o organismo presidido por Mario Draghi está a realizar unha inspección, tamén de carácter rutineiro, á entidade.