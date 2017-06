Éxito total da folga dos estibadores en Galicia

En Vigo están facendo folga os 93 estibadores. O impacto concreto do seu paro hoxe é limitado. As empresas, coñecedoras da convocatoria, desviaron ou atrasaron a arribada dos seus buques. Así, apenas un par de embarcacións esperan a ser descargadas nos peiraos olívicos.

Estibadores

Agora ben, o presidente da Autoridade Portuaria de Vigo recoñeceu que o paro terá consecuencias económicas a longo prazo. “As empresas que descargan ou se acercan a porto en día de folga é porque non teñen outra alternativa”, indicou Enrique López Veiga.

Sobre o motivo das mobilizacións, o ex-conselleiro de Pesca non os entende, porque di “os postos de traballo están garantidos porque ninguén prescinde dun colectivo case total”.

En Ferrol os doce traballadores fixos e os oito eventuais están secundando a folga, á que tamén se sumou o persoal do resto de empresas da estiba do porto que non están na SAGEP. Así o informou a CIG, o sindicato que representa aos asalariados nese porto. Ao igual que en Vigo, houbo unha concentración diante do edificio da Autoridade Portuaria.

No calendario de mobilizacións previsto hai tres xornadas de folga na estiba para esta semana. Ademais, tamén están convocadas folgas de 48 horas para o mércores 14 de xuño e tres novas xornadas de paros para os días 19, 21 e 23.

Folga da estiba en Ferrol | Fonte: CIG

O Ministerio de Fomento advertiu que os paros poderían ter consecuencias na produción industrial, por falta de pezas, e no comercio interior. Os servizos mínimos para produtos perecedoiros son do 100%.