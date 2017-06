A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, considerou necesaria unha aposta "en serio" pola paz e unhas "relacións internacionais xustas" e igualitarias ante a nova "escalada" de violencia a nivel internacional.

Ana Pontón iniciou este luns a súa comparecencia ante os medios cun recordo ás vítimas do novo atentado terrorista de Londres, no que sete persoas faleceron e medio centenar resultaron feridas.

A líder dos nacionalistas galegos alertou dunha "escalada" de violencia a nivel internacional. "Se non se lle pon freo veremos como se segue ameazando a paz", considerou antes de criticar que "as grandes potencias europeas tamén estean a ameazar a paz noutras partes do mundo".