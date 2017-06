Galicia e Portugal abordan de forma conxunta estratexias en apoio á natalidade e atención a maiores no rural

Galicia e o Centro e Norte de Portugal abordan estratexias conxuntas coas que captar fondos europeos para fomentar a natalidade e mellorar a atención a maiores no rural no marco da Macrorrexión de Rexións do Suroeste de Europa (Resoe) --da que tamén forman parte Castela e León, Asturias e Cantabria--.

Joao Malva e Rey Varela | Fonte: Europa Press

Este luns reuníronse en Santiago o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, e coordinador do Grupo de Traballo da Rexión Centro de Portugal, Joao Malva, para avanzar nun documento que deberá estar listo este mes co fin de pór en marcha proxectos nestes ámbitos, aínda por concretar, no seo da Resoe.

Deste xeito, indica que se perseguen tres obxectivos estratéxicos que pasan por mellorar as políticas de conciliación e a calidade de vida de maiores en contornas rurais, mentres se aposta pola innovación sociosanitaria para a atención ao envellecemento.

Dado que se está "perdendo poboación nas contornas rurais", o conselleiro de Política Social reflexiona sobre que se debe "focalizar unha parte importante" das actuacións do reto demográfico neste ámbito.

Así mesmo, Rey Varela indicou que este martes presentará no pleno do Parlamento galego medidas innovadoras para o coidado de maiores, financiadas con fondos europeos, que teñen que ver cos ámbitos da saúde e a alimentación.

Neste sentido, reflexiona sobre que na actualidade o 24% da poboación galega é maior de 65 anos e "os indicadores para 2050 é que, de seguir a mesma taxa de natalidade dos últimos 30 anos, chegará ao 34%". Por iso, cre necesario prepararse "para eses novos tempos".

TRABALLO DE "SENSIBILIZACIÓN" DE BRUXELAS

Neste sentido, Joao Malva subliña que realizan un traballo "conxunto" para lograr un plan estratéxico de cara a 2020, así como máis aló dese ano, con "plataformas e proxectos" cos que conseguir

"atopar medidas de apoio social" para mozos do Sur de Europa.

A continuación, Malva apunta á necesidade de realizar: "Un traballo de sensibilización política de Bruxelas para que as nosas preocupacións sexan tamén as preocupacións políticas de Europa".