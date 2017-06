A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, propuxo alcanzar un "acordo de país" en defensa do monte galego que acabe coa actual política forestal posta en marcha pola Xunta que, segundo denunciou, "hipoteca o futuro" de Galicia.

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón | Fonte: Europa Press

Con motivo da celebración este luns do Día Internacional do Medio Ambiente, a líder do Bloque lanzou esta proposta ao considerar necesaria unha "política forestal adaptada" a Galicia, que deixe de provocar a "perda de riqueza" e acabe cos incendios que cada ano afectan os montes galegos.

Deste xeito, entre outras medidas, apostou por unha "ordenación real do territorio" e a prohibición da forestación das terras agrícolas. Tamén pediu recuperar o diálogo coas comunidades veciñais con titularidade do monte en Galicia para superar o modelo de convenios e demandou o apoio de novos proxectos baseados en diferentes usos do monte.

Así mesmo, propuxo actuar contra a fragmentación do monte recuperando as Uxfor, crear unha certificación forestal galega pública e un plan de usos e aproveitamentos multifuncionais, no que "gañen peso as madeiras nobres". Ademais, reivindicou potenciar a gandaría extensiva e o silvopastoreo, entre outras cuestións.

"ENORME POTENCIAL"

E é que, para os nacionalistas, o bosque galego ten "un enorme potencial" para garantir riqueza e emprego. "Vemos como en Galicia estamos a producir máis da metade da madeira de toda España pero iso non pode converterse nunha miraxe para que non vexamos as debilidades que ten a actual política forestal", avisou.

Así, denunciou que dous terzos da superficie arborada galega están ocupados por especies de decrecimiento rápido ou que as plantacións de eucalipto superan xa as "230.000 hectáreas". Ademais, tamén criticou a falta dunha "industria da madeira máis desenvolvida" que xere "emprego".

"O monte galego non se está aproveitando por unha política forestal fracasada, errática, que está a hipotecar o futuro do noso país ao servizo dunha empresa contaminante, como é Ence, que non permite desenvolver todo o potencial de Galicia", denunciou.

A portavoz nacional do BNG culpou desta situación ao Partido Popular que, como denunciou, "apostou durante anos por subvencionar a plantación de eucalipto" e a reforestación das zonas agrarias. "Alberto Núñez Feijóo en lugar de corrixir esta situación o que fixo foi agravala", asegurou.