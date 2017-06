Ourense acollerá o domingo un concerto benéfico para impulsar tres proxectos solidarios en Guinea Bissau

A cidade das Burgas acollerá o 11 de xuño un concerto solidario organizado pola Fundación Cum Laude e a ONG Furgoneta Solidaria, en colaboración co Concello de Ourense, co obxectivo de recadar 13.000 euros para abrir unha consulta de medicina tropical, dotar de luz un dispensario médico e instalar unha potabilizadora de auga nunha localidade de Guinea Bissau.

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez; o representante da Fundación Cum Laude, Alberto Fernández; e a directora da ONG Furgoneta Solidaria, a enfermeira ourensá Natalia Rodríguez, presentaron este luns o concerto co que se pretende solicitar esta cantidade.

A actuación, que terá lugar no Teatro Principal o domingo, ás 19,00 horas, correrá a cargo da soprano lucense Noemí Mazoy, do pianista Germán Barrio e da bailarina Tamara Río.

"Con 10 euros podemos contribuír, desde Ourense, ao desenvolvemento de países do África occidental mediante proxectos sanitarios, sociais, educativos e ambientais, así como de axuda a colectivos e persoas desfavorecidas", explicou o rexedor.

As entradas poderanse comprar no despacho de billetes o sábado ao mediodía ou o propio domingo desde dúas horas antes de que empece o recital. Tamén se poderán reservar a través da dirección furgoneta.solidaria@gmail.com e haberá unha fila cero para as persoas que queiran colaborar con este evento aínda que non asistan ao concerto.

"UN GRAN SALTO"

A directora da ONG Furgoneta Solidaria explicou que a cifra recadada servirá para pór en marcha o sexto proxecto da entidade, que aspira a ser "un gran salto" nas condicións de vida dos habitantes de Gambasse, unha localidade da zona selvática de Guinea Bissau.

Este ano a entidade ten un obxectivo triplo. Por unha banda, dotar dun departamento de medicina tropical aos habitantes da rexión, pois, como explicou Rodríguez, na actualidade este tipo de atención só se realiza na capital do país, ou por parte de médicos chegados desde outros países e que colaboran como voluntarios.

Tamén se pretende dotar de luz o dispensario médico que xa existe na localidade, para evitar que calquera emerxencia ou parto que teña lugar pola noite sígase atendendo "baixo a luz dunha lanterna".

Por último, a ONG quere pór en marcha unha potabilizadora de auga. Para Natalia Rodríguez, esta dotación serviría para pór fin ás "altísimas cotas de mortalidade infantil" que se producen no país africano.

A responsable de Furgoneta Solidaria sinala que hoxe en día "saen adiante moi poucos nenos maiores de cinco anos", debido a que, ao non beber auga potable, "se parasitan desde pequenos e son máis propensos a sufrir anemias e malarias".

ENTRE OUTUBRO E NOVEMBRO

O proxecto poríase en marcha entre outubro e novembro, cando cinco voluntarios da entidade (catro enfermeiras e unha matrona) visitarán o país africano e aproveitarán a súa estancia de dous meses para atender consultas.

Desde a súa fundación en 2011, a ONG Furgoneta Solidaria levou a cabo cinco proxectos centrados en asistencia sanitaria en Guinea Bissau.

Ademais, reconstruíu unha escola e puxo en marcha un programa de apadriñamento que axuda a estudar e ofrece almorzo aos nenos que acoden a esta escola.