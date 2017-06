Lanzan unha campaña de micromecenazgo para pagar o xuízo de Pablo Ibar, que se enfronta de novo á pena de morte

Pablo Ibar, acusado dun triplo asasinato en Florida no ano 1994, terá unha segunda oportunidade logo de que o 4 de febreiro do pasado ano o Tribunal Supremo dos Estados Unidos revogase a condena á morte e ordenase repetir o xuízo ao entender que a sentenza do ano 2000 baseábase en probas "escasas e débiles" e a defensa de Ibar fora "ineficaz".

Asociación Pablo Ibar en Santiago | Fonte: Europa Press

Para sufragar os gastos do proceso, a Asociación contra a Pena de Morte Pablo Ibar iniciou unha campaña de micromecenazgo para alcanzar os 1,3 millóns de dólares que necesitan para cubrir todo o orzamento da defensa, desde honorarios do equipo de avogados ata o custo das probas periciais necesarias.

Este luns, no marco da campaña, o pai de Pablo, Cándido Ibar, e o avogado da asociación, Andrés Krakenberger, visitaron Santiago, onde tiveron un encontro cos medios antes de ser recibidos polo presidente do Parlamento galego, Miguel Santalices, e reunirse con representantes dos grupos parlamentarios.

Polo momento, a asociación recadou xa o 57 por cento do orzamento que necesitan, logo de recibir achegas de distintas administracións. Agora, confían en recadar os 340.500 euros restantes a través de "pequenos donativos", así como de partidas de institucións que aínda están pendentes de ser aprobadas.

"Temos que garantirlle a Pablo unha defensa eficaz. E iso, nos Estados Unidos, é diñeiro", asegurou Krakenberger, quen cre que as probas que a Fiscalía ten contra Ibar non son suficientes para enviar de novo ao español ao corredor da morte.

ENFRÓNTASE DE NOVO Á PENA DE MORTE

Pablo Ibar, nacido en Estados Unidos pero de familia vasca, enfróntase de novo á pena capital, castigo que solicita o Estado de Florida para un xuízo aínda pendente de data. Segundo o seu pai, irmán do mítico boxeador Urtain, Pablo atópase "san" aínda que "farto, deprimido e esgotado" por unha situación que o mantén entre reixas desde o ano 1994.

Os feitos remóntanse a ese mesmo ano, cando o dono dunha discoteca e dúas bailarinas que traballan no seu establecemento foron asasinados na casa do primeiro. Un vídeo gravado por unha cámara de seguridade mostra a dous homes torturando e matando as tres vítimas.

Nun momento da gravación, un dos asaltantes descobre a súa cara. A Fiscalía atribúe a Ibar a identidade desta persoa, aínda que a súa defensa alega que o vídeo "non ten a calidade suficiente" como para que poida ser unha proba a ter en conta no xuízo.

O caso, coñecido como 'Os crimes de Miramar', levantou un gran balbordo mediático nun estado como Florida onde a opinión pública sitúase de forma maioritaria a favor da pena de morte.

Tras a celebración dun xuízo que sería declarado nulo en 1994, Ibar e a outra persoa acusada dos asasinatos, Seth Penalver, son condenados á morte no ano 2000 en procesos separados. No entanto, tras a presentación de varios recursos, Penalver consegue a libre absolución no ano 2012.

UNHA DEFENSA "INEFICAZ"

Durante o xuízo do ano 2000, Ibar estivo representado por un avogado de oficio que, como proba o fallo xudicial do pasado ano, non desempeñou o seu traballo da forma máis "eficaz", debido a que non se atopaba nas mellores condicións durante a época do proceso, sendo mesmo detido por un episodio de violencia de xénero.

Ademais, a asociación cre que un das testemuñas que puxo ao español no lugar dos feitos estivo "dirixido" pola policía, xa que non acudiu a comisaría ata pasadas catros semanas desde o suceso, cando o caso xa alcanzara un gran balbordo mediático e a prensa publicara un anuncio que ofrecía unha recompensa para testemuños que axudasen a esclarecer os asasinatos.

Segundo a defensa, Ibar, quen recoñeceu que durante a época realizaba "trapicheos" con droga, atopábase "no lugar inadecuado, no momento inadecuado". E é que, días despois dos crimes, o español é detido por tráfico de drogas e na comisaría é identificado como un dos asaltantes dos asasinatos do barrio de Miramar.

"VOLTA A 1994"

Agora, logo de que o Tribunal Supremo anulase a condena á morte en febreiro de 2016, Ibar enfróntase, como recoñece a asociación na súa defensa, á súa "última oportunidade", xa que a súa situación actual supón "unha volta" ao ano 1994.

Así, Ibar ten agora "a presunción de inocencia intacta" polo que será a Fiscalía quen teña que demostrar a súa culpabilidade. Con todo, a Asociación contra a Pena de morte Pablo Ibar descoñece cando se celebrará o xuízo, dado que só foron debatidas dúas mocións das sete presentadas pola defensa.