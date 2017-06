Interceptan a un mozo condutor ourensán que perdera o carné e deu positivo por alcol e drogas

A Guardia Civil de Tráfico de Ourense interceptou a condutor de 28 anos que perdera a vixencia do carné cando circulaba a gran velocidade. Ademais, deu positivo no control de alcoholemia e drogas.

Segundo informou o Instituto Armado, durante a mañá do pasado 2 de xuño unha patrulla do Destacamento de Tráfico da Guardia Civil de Ourense que patrullaba a estrada OU-0507 entre Castadón e San Miguel do Campo observou como un vehículo Ford Focus "circulaba a gran velocidade, perdendo a adherencia sobre a calzada nalgunhas curvas".

Os axentes lograron darlle alcance no cruzamento coa estrada OU-536, en Castadón. O condutor, de 28 anos e iniciais J.B.B., residente no termo municipal de Nogueira de Ramuín, foi sometido ás probas de alcol e drogas e deu positivo en ambas. Ademais púidose comprobar que sobre el pesaba unha perda de vixencia do permiso de conducir por quedar sen puntos.

Ao individuo fóronlle instruídas dilixencias, polo que deberá comparecer no xulgado. Así, pode ser sancionado con prisión de tres a seis meses ou multa de seis a doce meses ou traballos en beneficio da comunidade de 31 a 90 días. En calquera caso, segundo concreta a Guardia Civil, privación do dereito a conducir vehículos a motor e ciclomotores por tempo superior a un e ata catro anos.

PRUDENCIA

Por parte do Subsector de Tráfico da Guardia Civil de Ourense faise un novo chamamento "á prudencia á hora de conducir" e lémbrase que durante esta semana leva a cabo unha campaña de alcol e drogas, conforme ao calendario para 2017 programado pola Dirección Xeral de Tráfico e TISPOL.

Dentro das prioridades recollidas na 'Estratexia de Seguridade Viaria 2011-2020', inclúese a de mellorar os comportamentos en relación co alcol e as drogas na condución, "establecendo como un dos obxectivos operativos para conseguilo, o desenvolvemento de accións preventivas para reducir o consumo de alcol e drogas nos condutores", segundo destaca a Benemérita.