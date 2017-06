Detida unha veciña de Santiago por subtraer xoias valoradas nuns 1.500 euros nunha vivenda en Teo (A Coruña)

A Guardia Civil de Milladoiro detivo a unha veciña de Santiago de Compostela pola subtracción de xoias valoradas nuns 1.500 euros nunha vivenda no municipio coruñés de Teo.

Segundo informou o Instituto Armado, foi detida A.J.V., veciña de Santiago, como autora dun delito de roubo con forza no interior dunha vivenda na localidade de Fontenlo, en Teo.

Os feitos ocorreron entre os días 14 e 17 do pasado mes de maio cando a muller investigada supostamente subtraeu do interior da vivenda diversos obxectos e xoias valoradas nuns 1.500 euros, despois de acceder por unha xanela da planta baixa.

Con motivo de esclarecer os feitos, os axentes realizaron diferentes investigacións en establecementos de compra de obxectos e xoias, e así comprobaron que unha muller vendera un lote de xoias nun establecemento nunha localidade próxima aos feitos. Parte das xoias incautadas foron recoñecidas polos prexudicados.

A investigación continúa aberta co fin de determinar a procedencia do resto das xoias intervidas no operativo, segundo concreta a Guardia Civil.