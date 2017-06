A viceportavoz de En Marea na Cámara, Carmen Santos, e o deputado Manuel Lago denunciaron a "pasividade indigna" do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ante "gravísimos problemas" como o conflito da estiba, a "situación do Banco Popular-Pastor" ou a "poxa entre as grandes empresas para facerse coa AP-9", en referencia ao proceso de venda de Audasa.

Rueda de prensa de Carmen Santos e Manuel Lago (En Marea) | Fonte: Europa Press

Santos situou a Feijóo "ao lado do capital" e denunciou a "vulneración do diálogo social" no conflito da estiba, convencida de que se tenta "impor unha liberalización do sector" levando a cabo, ademais, "unha campaña na sociedade de descrédito" cara aos traballadores deste sector.

Respecto diso, lembrou que En Marea solicitou a comparecencia da conselleira do Mar, Rosa Quintana, para que informe das actuacións que levará a cabo en relación ao decreto da estiba e aos seus efectos para Galicia. Por outra banda, tachou de "inaceptables e abusivos" os servizos mínimos marcados polo Estado.

Pola súa banda, Lago alertou de que "o Banco Popular-Pastor está a piques de desaparecer ou de ser comprado por quenllas financeiras como o BBVA ou o Santander", o que daría lugar a unha situación de "oligopolio inadmisible" do sector financeiro e suporía, ademais, a "duplicidade de oficinas" en numerosas localidades galegas, co que habería "despedimentos" de centos de traballadores.

A solución para En Marea pasa "pola nacionalización do Banco Pastor e poñelo para servizo público". "Esa entidade ten que ser directamente nacionalizada e quedar en mans do Estado, asumindo os accionistas as perdas do que sucedeu", defendeu Lago, quen tamén aludiu á "intención de Globalia de comprar Itínere, propietaria de Audasa (a concesionaria da AP-9)".

QUE "INFLÚA"

Segundo Lago, ou a Feijóo "non lle interesa" o que poida suceder coa concesionaria da AP-9 ou é "cómplice". Por iso, do mesmo xeito que co resto de "problemas gravísimos" enunciados por el e Santos na rolda de prensa deste luns, instou ao xefe do Executivo a "porse as pilas e influír" sobre o Goberno central para que "se tomen as decisións adecuadas".

"Unha vez que Mariano Rajoy volveu do fútbol --da final da Champions, que se celebrou en Cardiff e gañou o Real Madrid--, agora ten que recibir unha chamada de Feijóo para felicitalo polo resultado e falarlle destes gravísimos problemas", urxiu o parlamentario de En Marea, quen esixe a Feijóo que aplique esa "capacidade de influencia en Madrid da que presume".

SEN "COMPETENCIAS" PERO CON "INTERESE" SOBRE O POPULAR

Pola súa banda, o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, preguntado pola situación do Popular e as declaracións realizadas polos deputados de En Marea, subliñou que non as coñece en detalle como para poder pronunciarse en profundidade.

En todo caso, si remarcou que se trata dunha cuestión que incumbe ao ámbito nacional e sobre a que a Xunta non ten "competencias". "O que non quere dicir que non teña interese", apostilou.