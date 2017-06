O BNG pide que unha delegación de deputados galegos certifique cando se poderá abrir o novo hospital de Ourense

O BNG rexistrará no Parlamento galego unha petición para que unha delegación de deputados visiten as obras do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) co obxectivo de coñecer cando será posible a apertura das novas instalacións, inicialmente prevista o pasado ano.

A deputada Noa Presas e o deputado do BNG na Deputación Ramiro Rodríguez criticaron este luns os "continuos incumprimentos" na apertura do novo centro por parte da Xunta de Galicia.

Neste sentido, Presas explicou que o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, tras visitar os accesos ao CHUO e as novas instalacións en abril de 2016, fixara os últimos meses do ano como data de apertura do centro. Ademais, a deputada do BNG lamentou que esta falta de concreción na data tamén se trasladou ao ano 2017.

"En marzo explicou que (o CHUO) abriría en abril, pero estamos en xuño e seguimos sen data de apertura", reiterou a parlamentaria nacionalista, para a que esta situación "é inaceptable".

Así, Presas denunciou " a falta de información aos profesionais e á sociedade", por considerar que "a estas alturas xa se debería ter unha data realista para a apertura e saber cales van ser as condicións" nas que abrirá a nova dotación sanitaria.

En especial, mostrouse preocupada por coñecer o número de camas coas que contará o CHUO. Así, lembrou que, aínda que o novo xerente do complexo ourensán destacou que as camas se ampliarán un 15% ata as 900 prazas, "no verán as camas vanse a reducir máis dun 15%".