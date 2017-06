Fiscal pide 39 anos de prisión para o home procesado en Ourense polo asasinato da súa muller no CHUO

A Fiscalía pide 39 anos de prisión para o home acusado de matar á súa muller no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), feitos polos que foi sinalado este martes, 6 de xuño, o xuízo na Audiencia Provincial.

O xuízo, polos delitos de asasinato e asasinato en grao de tentativa, foi fixado para as 10,00 horas deste martes na Audiencia Provincial de Ourense contra o procesado A.R.C. polo asasinato da súa muller no CHUO, onde estaba ingresada tras ser intervida das feridas inflixidas días antes no domicilio de ambos en Verín.

Segundo o escrito de acusación da Fiscalía, recollido por Europa Press, sobre as 21,00 horas do 1 de abril de 2015 o acusado, de 77 anos e sen antecedentes penais, tras permanecer en casa duns veciños regresou ao seu domicilio en Verín en compañía da súa muller, M.I.F.F., e aproveitando que esta se quedou durmida no sofá, "achegouse a ela portando un martelo nas mans e, prevaliéndose da súa situación de indefensión, golpeou reiteradamente co martelo, con ánimo de acabar coa vida" da vítima.

"Na firme crenza de que xa acabara coa vida da súa esposa, o acusado dispúxose a preparar a vivenda co fin de aparentar que fora vítimas dun roubo e así eludir a acción da Xustiza, simulando que persoas descoñecidas entraran no domicilio e agredido a M.I., co fin de roubarlles", segundo o relato do Ministerio Público.

A vítima, que estaba sondada e sen poder comunicarse máis que con lixeiros movementos de cabeza e apertóns de man, permaneceu na unidade de reanimación ata o 29 de abril, cando foi trasladada á cuarta planta do centro hospitalario, onde se turnaban o procesado, a súa filla e o xenro do primeiro.

"Sobre as 5 ou 6 horas do 8 de maio de 2015, aproveitando o procesado que a compañeira de habitación de M.I. no centro hospitalario e ela mesma achábanse durmidas, levantou o seu camisón e asestoulle cun coitelo de cociña que portaba dúas puñaladas", o que lle ocasionou a morte. Ademais, "deuse a si mesmo diversas puñadas no abdome, brazo esquerdo e pescozo, a consecuencia das cales se produciu unha hemiplexía dereita secundaria ao dano en carótida esquerda", segundo engade a Fiscalía.

DELITOS

Por iso, a Fiscalía considera que os feitos son constitutivos dun delito de asasinato tentado no caso da primeira agresión e dun delito de asasinato consumado, os feitos sucedidos no CHUO.

Deste xeito, o Ministerio Fiscal considera ao procesado responsable en concepto de autor e engade a agravante mixta de parentesco en ambos os delitos. Así, solicita 14 anos de prisión polo delito de intento de asasinato e 25 anos de cárcere polo delito consumado de asasinato.

En concepto de indemnización pide que o procesado indemnice aos herdeiros legais da muller, con exclusión del mesmo, en 6.000 euros e ao Sergas en 40.997,51 euros --cantidade que se corresponde cos gastos de asistencia á falecida--.