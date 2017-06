O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, afeou que os populares votasen en Galicia "en contra" de que haxa unha investigación política no Congreso dos Deputados sobre o accidente ferroviario do Alvia, mentres que noutras comunidades como Castela e León abstéñense, o que "facilita" que se poida tramitar a iniciativa.

"Sorprendeume a actitude dos populares no último pleno; sobre todo porque contrasta co que fixeron en Castela e León, onde se abstiveron. Non se entende moi ben esta actitude e non axuda a que se poida crear a comisión parlamentaria que demandan as vítimas", reflexionou Leiceaga, preguntado sobre esta cuestión nunha rolda de prensa celebrada este luns no Hórreo.

Pola súa banda, o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, do mesmo xeito que fixo este fin de semana nunha entrevista con RNE, descargou a decisión sobre a comisión de investigación no Congreso.

"O lóxico é que se pronuncien os compañeiros no Congreso, eles teñen a capacidade de saber a necesidade, as condicións e os medios dos que dispón a Cámara para unha investigación deste tipo", reflexionou Puy, quen insistiu na defensa por parte do PPdeG dunha investigación técnica "incontrovertida".

VOTAR POR SEPARADO

Neste sentido, lamentou que os socialistas non permitisen, no último pleno, votar por puntos unha iniciativa, na que á marxe da investigación política no Congreso, apostábase por unha vía técnica, coa que os populares si están de acordo. "E aquí non se nos deixou votar", recriminou.

Ao tempo, Puy sinalou que, dentro do PSOE, hai voces como o propio portavoz de Infraestruturas no Congreso, Joaquín Ramos, que se situaron de forma "moi similar" ao que expón o PP.

Con todo, considerou "evidente" que hai "un cambio de postura" nos socialistas. "Aínda que non do todo porque no propio debate do outro día quedou claro que non cren que esta Cámara sexa o foro adecuado para a investigación e, no Congreso, fai nada, apoiaron non levar ese debate a pleno porque se tratou recentemente", rememorou.

Á espera de ver como se concreta o "cambio de postura" dos socialistas no Congreso, tras a vitoria de Pedro Sánchez nas primarias, Puy incidiu en que determinados posicionamentos deberían ser froito dunha "reconsideración" reflexiva e non de "outras cuestións", sobre todo en asuntos de importancia como o accidente do Alvia.