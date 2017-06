O presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, lamentou "moitísimo" a folga convocada polos traballadores da estiba, pois supón un "dano grave" para o porto; e comunicou que a mobilización foi secundada polo 100 por cen de estibadores e ata o momento non produciu "ningunha alteración máis aló do exercicio lexítimo da folga".

Foto: Puerto De Vigo | Fonte: Europa Press

Tal e como comunicou en declaracións aos medios este luns, no que se desenvolve o primeiro día de folga, o plan de continxencias está "a funcionar" e a situación está controlada en Vigo, onde nesta xornada están a atenderse dous buques ro-ro. En concreto, o persoal para durante as horas impares e traballa nas horas pares, con rendementos "ata agora normais".

López Veiga, que agradeceu que os traballadores estean a ter "unha conduta responsable", lamentou que a folga seguise adiante, e apuntou que "non é un dano á autoridade portuaria, iso é o de menos, senón sobre todo a cidades e portos como o de Vigo, porque un día ou dous reséntense pero non é moito, pero o --calendario-- anunciado non é razoable".

Neste sentido, puxo en relevo que "simplemente anunciar que vai haber unha chea de días --de folga-- fai dano" e ten "as súas consecuencias", a colación do que comentou que "a Constitución di que o respecto de folga respéctase, pero os servizos esenciais non se poden ver ameazados, e a economía dun país non pode estar suxeita á acción dun colectivo".

Deste xeito, explicou que se as empresas non teñen a garantía de poder entrar nun porto e descargar nun tempo preciso, "escollen portos alternativos". "Nós temos Portugal á beira, e polo Mediterráneo está Francia, Italia e Tánxer Med, e un exceso de conflitividade e incerteza chega a producir desvíos de tráfico que logo é moi difícil recuperar", selou.

RENOVAR A NEGOCIACIÓN

López Veiga insistiu en que a aprobación do decreto era "unha obrigación inexorable" e "a liberalización do sistema de estiba é un feito", no entanto, aseverou que con iso "non se vai a prescindir" do colectivo da estiba. "Ninguén no seu xuízo prescinde dun colectivo formado, o que si se pide é que se adapte á nova situación", apostilou.

Así as cousas, aínda que dixo que "se pode entender que o colectivo que está teña prerrogativas especiais", considerou que non hai "razóns para romper as negociacións desta maneira e sinalar un calendario de folgas que fai dano", polo que instou a todas as partes a "sentar outra vez a negociar".

ESTIBADORES

Pola súa banda, o presidente do comité, Manuel Río, referendou que a totalidade do persoal --110 traballadores en Vigo-- fai seguimento da folga este luns, o que se repite "en todos os portos" galegos; e mantivo que a folga non é conflitiva, polo que comentou que non é necesaria a presenza da Policía Nacional.

En declaracións a Europa Press, o portavoz recoñeceu que a sentenza europea "hai que cumprila", aínda que censurou que a partir de aí quéirase "botar a 6.000 traballadores á rúa para contratar a outros máis baratos". Un contexto no que incidiu en que Goberno e patronal tiñan que "sentarse e negociar", pero "hai outros intereses que prevalecen".

Río comunicou que, ao longo desta primeira xornada de folga non tiveron "noticias da patronal", polo que se atopan "nunha especie de vacío" e "a expensas de se hai movementos a nivel nacional". Entre tanto, asegurou que seguirán co calendario de mobilizacións, que, sinalou, "a ninguén lle gusta, pero é que non quedou outro camiño".

Finalmente, o estibador referiuse á compra por parte da multinacional chinesa Cosco a JP Morgan da operadora portuaria de España Noatum, o que vinculou ao novo decreto e a "as ganas do Goberno de privatizar todos os portos ou vendelos" e supón, na súa opinión, "acabar con todos os dereitos dos traballadores" nun sector que "dá ganancias millonarias".