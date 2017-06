O novo Plan de Transporte da Xunta duplicará paradas de bus a 145.000 veciños de 17 municipios próximos a Ourense

A conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, presentou este luns á Asociación de Desenvolvemento Rural ADERCOU o novo Plan de Transporte da Xunta, que beneficiará a 145.000 veciños de 17 concellos da comarca de Ourense, case duplicando o número de paradas, ata as 1.200.

Ethel Vázquez plan de transporte | Fonte: Europa Press

Vázquez Mourelle destacou que este novo plan tamén beneficiará ás empresas de transporte, xa que incrementará nun 35% os quilómetros que percorrerán os autobuses, ao pasar dos 1,3 millóns de quilómetros ao ano actuais aos 1,8 millóns de quilómetros ao ano.

A titular de Infraestruturas explicou que o Goberno galego está a aproveitar "sinerxías" para mellorar os servizos e coordinar os horarios de autobuses coas necesidades da xente, para que o transporte sexa "máis atractivo e máis útil" para a mobilidade no rural.

Este novo Plan de Transporte Público para o conxunto de Galicia, nesta primeira fase, prevé duplicar o número de paradas de autobús en preto de 200 concellos e beneficiar os 1,7 millóns de galegos, que terán unha parada a menos de 500 metros da súa casa.

A conselleira indicou que busca de maneira especial "incrementar a calidade do servizo" e ofrecer "a máxima cobertura" territorial á dispersión xeográfica do rural.

Do mesmo xeito, Ethel Vázquez subliñou a integración do transporte escolar nas liñas de uso xeral, o que posibilitará aproveitar os asentos baleiros dos autobuses escolares e o seu uso tamén no período non lectivo baixo a fórmula de transporte a demanda, cando o usuario teña feita previamente a reserva do servizo.