A Audiencia acepta suspender a pena de prisión a un pai e o seu fillo, condenados por vender cocaína en Vigo

A Sección Quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, condenou a un pai e un fillo a tres anos e medio de prisión por vender cocaína, aínda que aceptou suspender a execución da pena durante cinco anos, a cambio de que ningún volva delinquir, e continúen os seus tratamentos de deshabituación das drogas.

Carlos Emilio C.S., e o seu fillo Carlos Eduardo C.R. foron xulgados xunto a un terceiro acusado, todos eles por un suposto delito de tráfico de drogas. No caso dos dous primeiros, o tribunal considera probado que, polo menos desde novembro de 2015, dedicábanse á venda e distribución de cocaína desde o seu domicilio.

Tras as súas detencións, levou a cabo unha entrada e rexistro no domicilio de ambos, onde a Policía atopou case 72 gramos de cocaína en diferentes envoltorios e lugares; tres teléfonos móbiles; dúas básculas de precisión; recortes e utensilios impregnados de cocaína; unha landra de haxix; 50 gramos de cogollos de cannabis; e case 10.800 euros en billetes, repartidos en diferentes sitios (un chapeu, un arcón debaixo dunha cama, o peto dunha cazadora, etc.).

Agora a Audiencia condenou a cada un a tres anos e medio de prisión e ao pago dunha multa de 20.000 euros, tras ter en conta a atenuante de drogadicción. Atendendo á solicitude da defensa, aceptou suspender a pena privativa de liberdade durante cinco anos, cambio de que non cometan delito nese tempo, e continúen os seus tratamentos de desintoxicación.

No caso do terceiro acusado, Ramón Andrés F.B., a Audiencia condenouno a dous anos e tres meses de cárcere por un delito de tráfico de drogas coa circunstancia agravante de reincidencia, e ao pago dunha multa de 68 euros.