O sector de ensino de UGT presentará este martes na mesa sectorial docente unha proposta de calendario escolar "máis equilibrado" coas vacacións de primavera nos 10 primeiros días de abril.

O sindicato reiterará "a necesidade de crear comisións provinciais" para tratar sobre as materias afíns, e demandará un concursillo para facilitar a mobilidade voluntaria do persoal docente.

Este luns, en rolda de prensa, a secretaria xeral de FeSP-UGT Galicia, Delia Irene Martínez; o secretario do sector de ensino de FeSP-UGT Galicia, Gerardo Morano Díaz e a secretaria executiva de FeSP-UGT Galicia, Paula Carreiro, deron un "suspenso" á Consellería de Educación en materia de dialogo social.

A secretaria xeral de FeSP-UGT Galicia, Irene Martínez, lembrou que en abril iniciaron unha campaña para a regulación das materias afíns e engadiu que tamén piden unha reunión co conselleiro para presentarlle a súa proposta de calendario sen "resposta algunha", máis aló da convocatoria habitual da mesa sectorial. "É así como a administración de ensino entende o diálogo e a negociación", criticou.

SEMANA SANTA VARIABLE

Gerardo Morano explicou que a proposta do calendario ten como obxectivo prioritario "racionalizar os períodos de traballo de docentes e alumnos, establecendo unhas vacacións fixas nos primeiros días de abril". Desta forma, segundo argumentou, desvincularíase o calendario escolar das vacacións de Semana Santa que, ao ser variables, poden crear períodos lectivos moi breves ou moi longos.

"Esta proposta está baseada en criterios pedagóxicos, xa que permite que haxa uns períodos lectivos máis equilibrados, así como marcar unhas vacacións fixas, polo que será máis sinxelo a conciliación da vida familiar, ao coincidir as vacacións sempre nas mesmas datas", segundo UGT.

Ademais, Morano insistiu na necesidade de que "se abra o debate para alcanzar un consenso entre todas as partes para racionalizar os períodos de traballo e descanso de alumnos e docentes".

Pola súa banda, Paula Carreiro falou sobre as materias afíns, cuestión respecto diso da cal UGT ten en marcha unha campaña desde o mes de abril para solicitar a creación dunhas comisións provinciais para revisar os perfís das prazas con materias afíns e a repartición coherente de especialidades para cada praza con perfil afín.

FeSP-UGT ensino presentou ante a Consellería máis de 5.000 firmas pedindo esta regulación e a administración aceptou limitar a dúas as materias afíns que pode incluír cada vacante. "Pero parécenos insuficiente e insistimos na necesidade de crear unhas comisións provinciais, formadas por representantes da administración, dos centros e dos sindicatos, para evitar os desaxustes que existen na actualidade", manifestou Carreiro.

CONCURSILLO

Outra das preocupacións do sindicato é a situación na que se atopa o profesorado que leva varios anos esperando o seu primeiro destino definitivo e cambia de centro cada ano "coa dificultade que iso supón para a conciliación familiar".

Por este motivo, UGT solicitará á Administración unha medida que xa se está utilizando noutras comunidades autónomas como Aragón: a celebración dun concursillo previo á celebración do concurso de adxudicación de destinos provisionais entre profesorado definitivo (que traballa en centros que están a máis de 50 quilómetros do domicilio familiar) e docentes á espera de destino de longa duración (máis de seis anos), que participase no concurso xeral de traslados.